Pierde CFE 28 mdp por ‘colgados’

En los últimos dos años, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) perdió poco más de 28 millones de pesos por robo de energía eléctrica en domicilios en esta ciudad.

De acuerdo con información de la empresa gubernamental enviada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, durante 2017 la descentralizada detectó 7 mil 517 casas en Juárez con servicios “ilícitos” de electricidad, mientras que en 2018 registró 6 mil 763 hogares en la misma situación, que se refiere al uso de “diablitos” o conexiones directas de cables y postes.

Esto implicó pérdidas para la CFE de 22 millones 588 mil 282 pesos en 2017 y de 5 millones 458 mil 223 pesos en 2018, un total de 28 millones 46 mil 505 pesos en ambos años, refieren los datos solicitados.

Juana García, de 36 años, quien vive en la colonia Puerto Castilla, está conectada de manera ilegal a la corriente eléctrica ya que afirma fue el mismo Infonavit el que le entregó su domicilio con conexiones "hechizas".





‘Diablitos’ ponen en riesgo a familias

Yo estoy a llame y llame a la CFE todos los días para que vengan a arreglarme el problema. Ya no está en mí el no pagar por luz. Ya voy a un año en esta casa y no vienen. Así me la entregaron”, aseguró.

Efrén Matamoros, director de Protección Civil, dijo que “colgarse” de la luz o utilizar “diablitos” es una práctica común tanto en el poniente como en el oriente de la ciudad, que pone en peligro a los habitantes de esas viviendas.

“Se les hace fácil poner hasta clavos o alambres gruesos, y desde luego eso hace que no corte la corriente en el momento en que está sucediendo algún cortocircuito. Los fusibles son para evitar que cualquier sobrecarga o que algún aparato que esté funcionando mal haga cortocircuito. Si no se cuenta con fusibles, se calienta el alambrado y tenemos un incendio generalizado”, comentó.

El pasado sábado 26 de enero, una mujer y sus tres hijos de seis meses, dos y tres años de edad murieron al incendiarse su vivienda ubicada en las calles Elisa Griensen y profesora Isidra Thelma Ojeda, de la colonia Independencia II. La causa, una parrilla eléctrica prendida durante la noche.

“Ahí tenían precisamente unos alambres de cobre gruesos, haciendo la vez de fusibles. Se presentó la situación de la parrilla y en el calentón eléctrico que tenían, la instalación mal hecha… todo se combinó para que se viniera encima la tragedia”, precisó Matamoros Barraza.

Agregó: “Es una vivienda humilde y en su momento el frío los obligó a tener este tipo de aparatos, y todavía poner estos aparatos en donde van los fusibles, fue lo que ocasionó la tragedia”.

Mientras esto sucede, la persona encargada de procurar la detección y orden oportuno para evitar el robo de energía en Juárez, el superintendente Juan Carlos Rueda Leal, percibe un salario neto semanal sin prestaciones de 10 mil 86 pesos con 9 centavos. Poco más de 40 mil pesos mensuales.

En múltiples ocasiones este medio intentó entablar comunicación con Rueda Leal, pero no hubo respuesta. (El Diario)





