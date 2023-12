¿Piensa viajar en esta temporada?

Ciudad Juárez.- Si planea viajar a México o Estados Unidos para llevar regalos a sus seres queridos esta Navidad, es importante saber qué artículos personales o incluso hasta qué tipo de mascota puede o no cruzar.

Entre las mercancías nuevas o usadas que pueden ingresar desde Estados Unidos a México que no es necesario declarar, se encuentran: dos cámaras fotográficas o de videograbación; hasta cinco juguetes, incluidos los de colección y una consola de videojuegos; un máximo de 10 cajetillas de cigarros, 25 puros o 200 gramos de tabaco; hasta tres litros de bebidas alcohólicas o seis litros de vino, de acuerdo con información del programa Héroes Paisano.

Además, se puede importar, sin el pago de impuestos, hasta tres mascotas o animales de compañía, tales como gatos, perros, canarios, hámsters, cuyos, periquitos australianos, ninfas, hurones, pericos, tortugas, aves silvestres de tamaño pequeño (excepto rapaces).

En caso de que lleve artículos domésticos para regalar o por mudanza a México, tiene que hacer otro tipo de trámite y podrá hacerlo siempre y cuando sean cosas usadas o que hayan sido compradas con seis meses de anterioridad.

Para poder traer todas estas cosas, debe documentarlas como un menaje de casa y con eso, podrá importar cualquier artículo doméstico como muebles, electrodomésticos y artículos decorativos.

En tanto que entre las mercancías prohibidas para su ingreso desde México a Estados Unidos, se cuentan los juguetes de carácter bélico y medallas, lingotes o monedas de oro procedentes de Irán, Cuba o Sudán; además de alimentos con semillas.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos recomienda que las mercancías no se deben de ingresar como regalos envueltos. Se puede cruzar un litro de alcohol sin pagar impuestos, pero hay que cumplir con otros requisitos como la edad de la persona que la trae o la naturaleza alcohólica de la botella.

En principio, la regla general es que las plantas, semillas y suelo se pueden importar pero generalmente necesitan permiso.

Si se trae un bolso o cartera falso pero que parece que pertenece a determinada marca como por ejemplo Gucci, su dueño podrá quedarse con él. Pero si trae tres, dos serán requisados.

Las antigüedades no se pueden importar cuando no esté absolutamente clara la línea de propietarios y quede probado más allá de duda que no se trata de objetos que en algún momento fueron robados. (Pavel Juárez)

pjuarez@redaccion.diario.com.mx