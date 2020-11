Cortesía

Ciudad Juárez.- En lo que va del año un total de 80 personas han sido detenidas en las oficinas de Recaudación de Rentas al ser detectadas pretendiendo realizar trámites con documentos falsos, indicó Laura Marín, titular de la dependencia en la Zona Norte.

Dijo que la mayoría de estos documentos apócrifos son pedimentos de importación, aunque en muchos de los casos la personas arrestada habría sido víctima de una estafa.

“En estas fechas, la mayoría de las personas reciben lo que es su aguinaldo, prestaciones, etcétera; y, aprovechan para hacerse de un vehículo, y en muchas ocasiones son engañados. Cuando llegan con nosotros, resulta que los documentos son falsos; nosotros estamos obligados a dar aviso a las autoridades, en este caso es Fiscalía, entonces avisamos… la persona se va detenida”, mencionó.

Por ello, es importante que antes de adquirir un vehículo se acerquen a cualquier módulo de la dependencia a verificar la autenticidad de los documentos, destacó la funcionaria.

“Evite caer en este tipo de engaños, acuda a cualquier módulo de Recaudación de Rentas para validar que los documentos sean originales y no exista ningún conflicto… que nosotros revisemos los documentos, no tienen ningún costo. Obviamente, si la persona que me está vendiendo se rehúsa acompañarme para checar los documentos, ah, ya es una alerta”, añadió.