Piden trasplantar flora

Gabriel Cardona / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— Las plantas que están retirando del camellón central de la avenida Tecnológico por las obras del EcoBús deben ser trasplantadas en el mismo sector, a fin de disminuir el daño ambiental que están provocando al destruirlas junto con el pavimento y sistema de riego, dijo el coordinador de la asociación ambientalista Árboles en Resistencia, Daniel Delgadillo Díaz.

Señaló que desde antes de que iniciaran los trabajos de construcción del carril confinado para ese sistema de transporte, alertaron del riesgo de que los árboles, rosas laureles y otras plantas que hay en el camellón, serían destruidas, algo que está ocurriendo ahora.

Delgadillo comentó que, ante la indiferencia de las autoridades ambientales de los tres órdenes de gobierno por preservar esas plantas, se están dando casos de algunos particulares que las rescatan para plantarlas en otro sitio, sobre todo el rosa laurel, aunque la mayor parte de ellas están muy dañadas de la raíz porque las sacan con maquinaria y sin ningún cuidado.

El coordinador de Árboles en Resistencia dijo que desde que empezaron a destruir la semana pasada el camellón central de la avenida Tecnológico para las obras de la ruta troncal del EcoBús, las plantas de distintos tamaños y especies también fueron destruidas y las tiraron junto con el escombro que se junta por estos trabajos.

Incluso, las mangueras del sistema de riego y demás accesorios que existen en el camellón ya están destruidos, pues están quitando todo con la maquinaria con la intención de no aprovecharlo en otro lugar.

Dijo que la destrucción de estas plantas, al igual que el resto de las alrededor de 15 mil que fueron plantadas en el 2015, es algo inminente, pues no se ve el interés de las autoridades ambientales por hacer algo y un particular no las puede retirar porque tendría problemas legales.

Delgadillo Díaz dijo que aún es tiempo de sacar esas plantas de manera adecuada y trasplantarlas en otro sitio, algo que esperan se pueda hacer antes de que siga la obra.

Sobre el tema, Erick Saláis Ortega, coordinador jurídico de Árboles en Resistencia, dio a conocer que el martes solicitaron a la directora de Ecología del Municipio, Margarita Peña Pérez, la información sobre el impacto ambiental por la obra de la ruta troncal del EcoBús en la avenida Tecnológico y ayer miércoles recibieron la respuesta de que la dependencia no interviene en estos trabajos. Con base en ello, la titular de esa oficina dio a conocer que redirigiría la solicitud de información a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Gobierno del Estado, ya que es este orden de gobierno el que lleva a cabo los trabajos de la ruta troncal por la citada arteria.

Además, la funcionaria se comprometió a proporcionar la información solicitada cuando tenga conocimiento de ella.

Por otro lado, ya son 19 mil 387 las personas que han firmado en la plataforma digital Change.org como una muestra de rechazo a la construcción de la ruta troncal del EcoBús por la avenida Tecnológico, movimiento que pretende reunir 25 mil firmas para entregarlas al gobernador como una alternativa para detener la obra.