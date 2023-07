Piden tener cuidado con las bebidas en los bares

Ciudad Juárez.- La dirección de Gobernación Zona Norte hizo un llamado a quienes acuden a bares y centros nocturnos para que denuncien a los establecimientos que mezclen bebidas alcohólicas, pero que no lo hagan frente al cliente, es decir, que las entreguen en vasos sin que la persona se percate de qué contiene exactamente la mezcla que está consumiendo.

Alejandro Jiménez Vargas, titular de la dependencia, dijo que es común que en los antros se vendan bebidas preparadas, pero si la mezcla no fue hecha frente al cliente, la sanción puede ser de hasta 24 mil pesos, la misma que se aplica cuando se detectan botellas de licor adulterado o botellas sin marbete.

“Cuando nosotros encontramos botellas de licor adulterado, los encuadramos en lo que establece la ley como botellas alteradas, porque no hay que olvidar que en ese momento no tenemos los reactivos para corroborar que es un alcohol adulterado, pero sí con las características que tienen las botellas, que tienen quebrantamientos, se ve que no tiene canica para suministrar el alcohol, dañado el marbete, todas esas características lo consideramos como adulteradas”, explicó.

Dijo que, incluso, a través del olfato detectan que huele a alcohol etílico u otro tipo de licor que no es un tequila o un whisky original.

“Últimamente no hemos encontrado botellas adulteradas y/o alteradas, pero sí hemos estado decomisando botellas que no tienen el marbete y que los lugares sí los suministran y que según su testimonio fueron ingresadas por el personal que labora ahí”, comentó.

El funcionario exhortó a los empresarios o barristas que si hacen mixologías, lo hagan en tiempo y momento, ya que en algunos establecimientos tienen hasta botellas rellenables y en colores exóticos que son una combinación de licores, pero que también se considera bebida adulterada porque no se sabe cómo fue mezclada.

“Y luego tienen almacenadas botellas rellenables que nada que ver porque, por ejemplo, si tienen una botella de Maestro Dobel en color azul, pues sabemos que no es el tequila, y dicen que es una mezcla, pero eso no está permitido, está regulado y también se puede proceder a una clausura”, señaló.