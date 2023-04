Piden tener cuidado con falsas escuelas

Ciudad Juárez.- La existencia de varios negocios en la ciudad que ofertan a las personas la posibilidad de tener su certificado de preparatoria con un solo examen hizo que las autoridades educativas alertaran a la población para que no se deje engañar.

Javier Jáquez Hernández, subsecretario de Educación Media Superior en el estado, explicó que si bien existe el acuerdo secretarial 286 del Centro Nacional de Evaluación (Ceneval) que permite que las personas con conocimientos empíricos o que alguna vez estudiaron la preparatoria y no tuvieron su certificado puedan hacer un examen para acreditarla, éste se solicita de manera gratuita al Gobierno federal y sin intermediarios.

Indicó que hay personas que pueden ofrecer sus servicios como apoyo para estudiar para dicho examen, pero eso no garantiza que lo van a acreditar, ni obliga a las autoridades a otorgarlo.

Aclaró que estos negocios no son escuelas y mucho menos cuentan con validez oficial por parte de la Secretaría de Educación, por lo que si al ofertar sus servicios aseguran a los clientes que les darán el certificado, se trata de un engaño.

Dijo además que el examen 286 está reglamentado por la Dirección General de Bachillerato, del Gobierno federal, con reglas como que los aplicantes deben ser mayores de edad.

“Estos particulares pueden ofrecer asesorías, pero ellos no les pueden garantizar que van a aprobar el examen, ellos no se pueden ostentar con un reconocimiento de validez oficial por parte del departamento de certificación porque no lo tienen, pero es válido de alguna manera si ellos venden la ‘posibilidad’ de asesorar a quienes quieran presentar el examen único, a lo mejor ellos tienen una guía de estudios, pero ojo, ellos no pueden otorgar el documento”, reiteró.

A la redacción de El Diario llegó el testimonio de un madre de familia que prefirió omitir su nombre, quien aseguró que contrató este servicio para su hijo que tiene una leve discapacidad, y que pagó la cantidad de 3 mil 500 pesos debido a que le aseguraron que obtendría el certificado; sin embargo, al presentar el examen 286 no lo aprobó debido a su condición, pero a pesar de que en el negocio sabían que no era candidato a aprobarlo, le vendieron sus servicios sin advertirle y no le regresaron su dinero.