Piden ruteros al Estado subsidio para camiones

A un mes de que se cumpla el plazo para la renovación de la totalidad de las unidades de transporte público y luego de dos meses de beneficiarse con un incremento del 50 por ciento en la tarifa, representantes de siete líneas que brindan servicio en Juárez aseguran que no forman parte del acuerdo de modernización.

Encabezados por Matías Prieto Torres, presidente de la Unión Nacional de Transporte de Ciudad Juárez (Untrac), los transportistas pidieron en cambio que el Gobierno del Estado subsidie la compra de camiones nuevos.

Los concesionarios representan rutas como la Juárez-Zaragoza, 5-A, 3-B y San Francisco.

“Nunca nos han invitado a nada; como no nos mochamos, nos dejaron fuera. Es más, no conozco a nadie de los funcionarios estatales, no sé por qué, si somos la organización de transporte más grande del estado”, afirmó Prieto ayer en conferencia de prensa.

“Que nos ayude el Gobierno, así como ayuda al BRT en Chihuahua, que subsidie aquí o nos ayude con el diésel, como se hizo en la Ciudad de México”, agregó.

“Nosotros no conocemos al Consejo Consultivo, Untrac es la más grande asociación en el estado y no nos han llamado a una junta, no sabemos qué está pasando y por eso el plan está atascado”, comentó en conferencia de prensa.

El líder gremial presentó un planteamiento al que se alinearon al menos otras siete líneas de transporte público de la ciudad, que consiste en un plan de adquisición de camionetas nuevas y no autobuses, un acuerdo con bancos para créditos con el aval del Gobierno estatal para la compra de unidades nuevas y un operativo de plaqueo de camiones que se encuentren en circulación.

“Pedimos que se plaquee todo para que no haya problemas, ese es el desorden, no sabemos quién no quiere que se dé”, señaló.

A un mes de que concluya el plazo de modernización de los camiones de transporte urbano, el secretario general de Gobierno estatal, Santiago de la Peña Grajeda, afirmó que al momento, más del 90 por ciento de los prestadores del servicio ya están notificados.

Dijo que son poco más de 2 mil concesiones las que están vigentes a nivel estatal y el plazo de 90 días sigue vigente para todos y no existe una diferencia significativa entre la fecha en que autorizaron el incremento a la tarifa y cuando notificaron a los concesionarios.

Destacó que el retiro de concesiones se dará siempre y cuando no cumplan con los acuerdos establecidos dentro de los 90 días que dieron de plazo para realizarlos, período que vence a inicios del próximo mes de julio.

La renovación del 100 por ciento de las unidades que circulan tanto en esta frontera como en todo el estado fue el condicionante para que se aprobara el incremento en tarifa el pasado 11 de abril.

