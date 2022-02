Piden respetar carril confinado

Ciudad Juárez.— Luego de que usuarios de la primera ruta troncal captaran en video a una persona con discapacidad circulando en su silla de ruedas por el carril confinado del semimasivo, el director de Transporte en el estado, Ricardo Tuda Vargas, dijo no tener conocimiento del caso, a la par que pidió a la ciudadanía en general respetar la infraestructura para evitar posibles accidentes.

A través de las redes sociales, usuarios del transporte público han denunciado la falta de infraestructura para la movilidad de personas con alguna discapacidad, así como una omisión en cuanto al servicio que se presta en las estaciones de la primera ruta troncal para garantizar una mejor seguridad para el usuario.

Lo anterior, tras captar cómo una persona en silla de ruedas transitaba sobre el carril confinado en el cruce de bulevar Zaragoza y calle Garambullo, provocando que el conductor del camión detuviera la marcha y maniobrara para evitar un accidente.

“Es la segunda vez que me toca un ciudadano en silla de ruedas transitando en el carril del semimasivo. En el primero, en una curva no alcanzó a frenar el chofer y se subió al camellón para librar al ciudadano; la problemática es que no hay terminales activas”, dijo Miguel Linares, uno de los usuarios del sistema de transporte.

Sobre esta situación, el titular de Transporte hizo un llamado a la ciudadanía para fomentar un “autocuidado” de las instalaciones exclusivas para los camiones de colectivo urbano, con la intención de prevenir accidentes y hasta fatalidades.

“No tenemos conocimiento de este caso en particular, en donde una persona en silla de ruedas transitaba por el confinado; hay que decirlo, el tránsito de las personas es libre, pero sí hay que hacer el llamado a la ciudadanía para que no invada este carril y haga uso de los cruces peatonales y semáforos que existen para un flujo seguro”, comentó.

El funcionario reiteró que el sistema del BRT-1 está diseñado para que el camión no pare; en ese sentido, señaló que es posible que se presenten accidentes, principalmente si peatones y guiadores dan vuelta errónea o invaden el carril de camión.