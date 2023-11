Piden reportar baches en app del Municipio

Ciudad Juárez.- Con las últimas lluvias, los baches aparecieron en toda la ciudad, por lo que el director de Obras Públicas, Daniel González García, exhortó a la población a presentar sus reportes en la aplicación del Municipio.

Dijo que actualmente, de lunes a viernes, trabajan en esta labor diez brigadas, seis propias del Municipio y cuatro de contratistas.

Agregó que una vez recibidas las quejas en la aplicación se resuelven en un tiempo máximo de cinco días.

El alcalde, Cruz Pérez Cuéllar, anotó al respecto que el trabajo para tapar los hoyancos de las calles ha sido permanente.

“Ya tenemos las seis bacheadoras, hace poquito firmé un contrato donde compramos más mezcla, seguramente tendremos que comprar más, pero es un tema que no se ha detenido, que no detenemos nunca y que no podemos detener, por la enorme cantidad de calles que tenemos en la ciudad, el mantenimiento que damos y todos los reportes que estamos atendiendo”, aseguró.

La aplicación móvil es “Juárez, Cruzadas por tu Ciudad” o “Juárez CPC” que tiene como propósito proporcionar a los ciudadanos un acceso sencillo a información sobre diversos servicios, así como la capacidad de reportar problemas e incidencias en la ciudad.

“Juárez CPC” ofrece una experiencia interactiva a través de su asistente virtual Celia. Los usuarios pueden iniciar una conversación a través de WhatsApp con el número (656) 980-2511 y enviando un mensaje de “hola” al contacto.