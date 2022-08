Piden recluir en el Cefereso 9 a los ‘narcoterroristas’

Ciudad Juárez.— Además de que se convierta en un penal de máxima seguridad el Cefereso 9, actualmente abandonado, el diputado emecista Francisco Sánchez pidió recluir ahí a los que denominó “narcoterroristas” y contra los que pide la aplicación de un Estado de Excepción, previsto en el artículo 29 Constitucional.

Un Estado de Excepción es la interrupción de ciertos derechos constitucionales, y lo aplica actualmente el país de El Salvador en contra de la población carcelaria.

A una semana de que se cumplió el “jueves negro”, día en el que pandillas atacaron a la población civil y dejaron al menos nueve muertos, el legislador presentó 10 ejes de acción de un programa que llamó Juárez Contrataca, y desde el que asegura que se lanza una batalla contra el “narcoterrorismo”.

“Algunas medidas son más rápidas, algunas tomarán un poco más de tiempo”, dijo, “pero si este ‘jueves negro’ no detona esta reflexión, no hace un alto en el camino, me parece que ya nada lo va a hacer”, expresó.

En los “10 frentes de batalla contra el narcoterrorismo” dijo que presentará una iniciativa “para que el Congreso del Estado solicite a la CNDH el mecanismo de investigación de violaciones graves de derechos humanos”, señalando que “la política de ‘abrazos no balazos’ ha resultado en 124 mil mexicanos muertos”.

Dijo que demandará auxilio internacional, llevando personalmente al Consejo de Seguridad de la ONU una solicitud para la declaración de conflicto interno armado en la frontera, y ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional presentará una denuncia contra el presidente AMLO por la política de “abrazos no balazos”.

El diputado dijo que va a “legislar el narcoterrorismo”, con una propuesta de reforma al Código Penal de Chihuahua “para crear la figura jurídica de narcoterrorismo y garantizar que estos criminales no vuelvan a las calles”.

En el tema del Cefereso 9, apuntó que llevará al Congreso del Estado una iniciativa para urgir al Gobierno federal a que de manera inmediata realice el traspaso del Cefereso 9 al Gobierno del Estado.

Ahí se van a recluir los “narcoterroristas”, con una reforma al Plan Estatal de Seguridad para integrar la creación de un Cereso de máxima seguridad, añadió. Pero en este tema dijo que debe haber un estricto rigor contra criminales.

Para ello dijo que propondrá otra reforma a la Constitución del Estado para que se aplique el Estado de Excepción.

El legislador también dijo que hará una denuncia pública para que la Comisión Estatal de Atención a Víctimas cuantifique y realice un plan de reparación integral e inmediato para víctimas de violencia narcoterrorista, así como otorgar certeza a sistemas de seguridad privada, con una revisión integral de la legislación de seguridad privada para que cuenten con las herramientas para sumarse a la defensa del ciudadano.

También dijo que planteará una reforma para revocar a gobiernos fallidos.