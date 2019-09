Piden que fraccionamientos nuevos tengan área para escuelas

El secretario de Educación y Deporte en el estado, Carlos González Herrera, pidió al Ayuntamiento de Juárez que no autorice la construcción de nuevos fraccionamientos si no cuentan con terreno destinado para la construcción de una escuela.

Indicó que en la reunión que sostuvo el pasado viernes con los regidores integrantes del comité de Educación, pidió con urgencia que gestionen esta solicitud ante la comisión de Desarrollo Urbano en el Cabildo y ante la dependencia con ese mismo nombre.

“Nos comentaron que el jueves el cabildo votó una solución para que todos los nuevos fraccionamientos, antes de ser aprobados, comprueben que tienen destinado un espacio suficiente y adecuado para el área educativa”, mencionó el funcionario.

Dijo que actualmente la zona suroriente de la ciudad cuenta con una predemanda atípica de cerca de mil 800 lugares para niños que no fueron preinscritos en febrero.

“Esto no significa que no la vamos a atender, sino que nos está costando más tiempo del que pensábamos, es necesario ampliar grupos, hacer más grupos, evidentemente el suroriente de la ciudad requiere de construcción de nuevos espacios escolares porque es una zona de altísima expansión”, destacó.

Dijo que con esta disposición del Cabildo de Juárez, más la planeación de que se empezará a poblar cierta zona en particular, permitirá a la Secretaría de Educación hacer la proyección de manera más sencilla.

“Normalmente estos inconvenientes que les ocasionamos a los padres de familia tienen que ver con que no formaban parte de nuestra planeación, y no porque no planeemos, sino porque en el momento en el que nosotros planeamos, que es con la estadística de febrero, esta demanda nos llega a destiempo, cuando ya quedó preparado todo el escenario de contratación de profesores, ampliación de plazas, construcción y ampliación de espacios”, detalló en funcionario.





Asignación de plazas está por concluir

González Herrera fue cuestionado sobre el proceso de asignación de plazas de maestros en la entidad, lo cual en el mes de agosto generó protestas de docentes del grupo A.

Indicó que la semana pasada concluyó el primer ciclo de asignación de plazas con el listado que la coordinación nacional del Servicio Profesional Docente había autorizado y con la base de datos de vacantes.

Dijo que el 19 de septiembre inició el primer citatorio para los maestros que están en el listado de egresados aptos para recibir una plaza, puedan optar por las vacantes que se generaron a partir del 1 de septiembre por motivos de promoción y jubilación. Este proceso continuará hasta el 25 de octubre.

“Esto significaría que prácticamente todos los integrantes del grupo A, algunos de los cuales se manifestaron inconformes, tendrían la opción de una plaza”, mencionó.

Dijo que se trata de entre 250 a 300 vacantes en el estado frente a una cantidad similar de aspirantes, dijo el funcionario.

Por otra parte, mencionó que el proceso de asignación de plazas se detuvo en la ciudad de Chihuahua por inconformidades y fue hasta que se lograron negociar cuando el proceso volvió a iniciar.

“En Ciudad Juárez hay que entender además un elemento particular, la planeación del número de profesores que necesitamos, se hace con el preregistro al que siempre convocamos en febrero. Desafortunadamente en Juárez tenemos un población muy grande que llega después de febrero, llega durante el verano y llega prácticamente directo a la escuela a que se le acepte y entonces no estaba contemplado en la estadística, además tenemos muchísima rotación de gente dentro de la ciudad que se nos mueve y nos distorsiona el escenario”, mencionó.

Dijo que en Juárez, hasta el pasado viernes habían sido ya cubiertas todas las plazas para preescolar y secundaria, y que en primaria quedaban pendientes 11 lugares.