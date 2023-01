Piden que el BRT-2 lo opere un organismo descentralizado

Ciudad Juárez.— El Consejo de Movilidad en esta frontera urgió la creación de un organismo descentralizado que se encargue de la operación del sistema BRT.

“Vemos indispensable que se revise la necesidad de un organismo, con patrimonio y personalidad jurídica propia, que administre esa infraestructura para cumplir con objetivos”, dijo Christian Velázquez, miembro del Consejo de Movilidad en esta frontera y representante legal de varias organizaciones de transportistas como Lazo 5 Puntos.

Recordó que la infraestructura del BRT-2 no está terminada, mientras que la BRT-1 sigue suspendida; “no se ha acabado con la instalación de la infraestructura, no se dice qué va a pasar con el equipo que va a operar el sistema, las rutas alimentadoras destrozadas”, agregó.

Velázquez dijo que el organismo, similar al que opera en el Parque Central, serviría para cumplir con objetivos del sistema, “porque seguimos sin ver desde el consejo que haya un equipo robusto que vaya a encargarse de la tarea y los pasos para la implementación del sistema de transporte”.

Adelantó que el consejo enviará una carta a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Publicas y al secretario de Gobierno en la que presentarán una serie de propuestas para que sean consideradas en las pláticas con los transportistas.

“Hay temas que seguimos sin ver: no hay un plan de trabajo coordinado de todas las autoridades, no hay líneas de tiempo con acciones concretas y aparentemente no hay una comunicación directa entre las empresas de transporte y el Gobierno; además, no se ha nombrado al director de transporte de la zona norte”, destacó.

Apuntó que las conversaciones que se mantenían por el incremento de la tarifa y la modernización del sistema de transporte podrían estancarse para darle paso a un período de “aprendizaje”, pero además advirtió sobre preocupaciones que no se han solventado al interior del organismo desde el año pasado.

Velázquez agregó que la autorización del incremento de la tarifa en el transporte público es necesaria: “el incremento de la tarifa es un requisito necesario para que la modernización que pretende la gobernadora, junto con la mejora del servicio, suceda”.

El aumento en el costo de transporte se dará a conocer en los próximos días, toda vez que es analizado por el recién nombrado secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña, confirmó la gobernadora María Eugenia Campos Galván durante su visita a esta frontera.

“Yo creo que sí tenemos que incrementar la tarifa. ¿Por qué?, porque tenemos que abrir estas líneas de financiamiento y estas oportunidades a los concesionarios para que puedan cambiar sus camiones”, mencionó.