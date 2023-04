Piden puentes peatonales en bulevar Independencia

Ciudad Juárez.— En 24 horas dos personas perdieron la vida en el bulevar Independencia, una arteria de vía rápida, en donde no existen puentes peatonales y sólo hay dos semáforos del tramo de la avenida Santiago Troncoso hasta la avenida De las Torres.

Transeúntes entrevistados pidieron puentes peatonales, señaléticas y la presencia de elementos de Seguridad Vial.

La zona está rodeada de complejos industriales por donde transitan camiones de carga, unidades de transporte y automovilistas.

Para José Hernández, quien trabaja en una planta maquiladora en el bulevar Independencia, un puente peatonal que se ubique en un punto medio entre la avenida Santiago Troncoso hasta donde inicia el bulevar Talamás Camandari sería una forma de reducir los accidentes, ya que la velocidad a la que pasan los vehículos rebasa el límite de 70 kilómetros por hora en los carriles de alta velocidad y a 50 kilómetros por hora en los de baja.

“Aquí no dejan de pasar, siguen y siguen, y no respetan la velocidad, la mayoría no te deja pasar, tienes que andar sorteando los carros y correr para librarla”, dijo el entrevistado.

Entre sus peticiones para evitar accidentes en el bulevar Independencia, dijo que se debería marcar áreas para preferencia del peatón y algunos semáforos preventivos.

“Falta mucha vigilancia por parte de Vialidad porque aquí agarran como autopista, a las 2:30 de la tarde se pone lleno, y en la noche es igual”, dijo Carlos Montañez, quien transitaba por el bulevar Independencia.

A través de la vocería de la Coordinación de Seguridad Vial se informó que el hombre que murió ayer en la mañana fue arroyado por un camión de transporte especial en la avenida Santiago Troncoso y bulevar Independencia, a la altura de la maquiladora Prologis, y se debió a que el peatón cruzó la calle de manera intempestiva y sin precaución.

Otro hombre falleció el pasado martes a las 4:00 de la tarde en el bulevar Independencia y avenida De las Torres. Según el reporte de la vocería, el hombre cruzaba la avenida Talamás Camandari en sentido de norte a sur, a la altura de la empresa TPI, a 300 metros de la avenida De las Torres, cuando al llegar cruzó al primer carril de circulación y fue impactado con la parte lateral frontal derecha de un vehículo. La causa también fue por cruzar de manera imprudencial.