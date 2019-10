Piden prórroga para discutir la legalización de mariguana

Luego de que el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal Ávila, aseguró el fin de semana pasado que en esta semana se discutiría, y en su caso se aprobaría, el proyecto de decreto por el que se expide la Ley para la Regulación del Cannabis, el Senado solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una prórroga para discutir el tema en el pleno.

El senador de Morena por Chihuahua, Cruz Pérez Cuellar, adelantó que no se convocó a los legisladores para discutir el dictamen esta semana, “dudo mucho que salga esta semana, no fuimos convocados y el tema no está incluido para la próxima sesión el 5 de noviembre”, adelantó.

El legislador dijo que todavía no tiene su voto decidido, “estoy abierto a escuchar los diversos puntos de vista en Juárez en relación al tema, pero mi voto todavía no está decidido”, apuntó.

Monreal Ávila aseguró, durante la presentación del primer informe de Pérez Cuellar en la ciudad de Chihuahua el pasado fin de semana que la propuesta está muy aceptada y consensuada, y que se reunirá con las bancadas para distribuir el proyecto del dictamen y escuchar su opinión, “entonces, será esta semana en la que dilucidemos, discutamos, deliberemos y, en su caso, aprobemos la ley. Va a ser muy importante”, agregó.

Sin embargo la Presidencia de la Mesa Directiva en el Senado solicitó a la SCJN una prórroga que permita agotar el procedimiento legislativo correspondiente a la regulación integral de la cannabis.

La SCJN emitió una declaratoria de inconstitucionalidad de diversos artículos de la Ley General de Salud, que definió como violatorios del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad y mandató al Congreso de la Unión modificar o derogar dichas disposiciones, estableciendo un plazo que comprende del 20 de febrero al 31 de octubre.

Ayer la Comisión de Justicia del Senado, como coordinadora de los trabajos que permitan generar una regulación integral de la cannabis, pidió a la Presidencia del Senado de la República, solicitar dicha prórroga al plazo constitucional, a efecto de agotar el procedimiento legislativo correspondiente.