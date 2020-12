Piden prioridad en gastos por pandemia

Archivo / El Diario

Ciudad Juárez— Ante las protestas del sector médico de hospitales públicos por la falta del pago de aguinaldo, Eduardo Ramos, presidente local de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), llamó al Gobierno del Estado a priorizar gastos.

El dirigente del organismo criticó que mientras los ‘héroes de la salud’ enfrentan la falta de insumos para atender la pandemia, el gobernador busque un crédito de mil 200 millones de pesos.

“Se deben reducir gastos no prioritarios. Hay que recortar gastos y entender que hay prioridades, no podemos permitir que a un trabajador del Estado no se le pague su sueldo; si está trabajando, merece su sueldo”, expresó.

El pasado lunes, empleados de los hospitales General, Civil Libertad y De la Mujer salieron a las calles para exigir su aguilando, así como para exponer varias irregularidades, al mismo tiempo que realizaron un paro de labores.

Tras ello, el Estado accedió a facilitar el dinero en breve, con una primera parte esta semana y el día 15 la segunda.

Mientras tanto, con dicho préstamo de mil 200 millones de pesos a pagar en 20 años, se busca dar continuidad a una serie de obras que se tienen en varios municipios de la entidad.

El gobernador Javier Corral Jurado expresó que ésta es la solución más viable a los problemas financieros que tiene la administración pública, luego de que el presupuesto de Egresos del 2021 es menor a en casi 5 mil millones de pesos al ejercido el presente año.

El presidente de Coparmex resaltó que la administración de Corral enfrenta retos en materia financiera, por lo que se busca un acercamiento con él para conocer a detalle la situación.

“Que nos informe sus compromisos financieros y sus decisiones en ese sentido, para poder entender si este préstamo de mil 200 millones de pesos es como un cheque en blanco o es para ciertos compromisos que tiene este Gobierno”, dijo.

igonzalez@redaccion.diario.com.mx