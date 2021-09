Piden precaución ante próximas lluvias

Ciudad Juárez— Temporada de Huracanes que azotan las costas del norte del país pueden desatar fuertes lluvias en Juárez.

Por lo pronto solo se esperan chubascos como el del martes en la noche.

El Director de Protección Civil Efrén Matamoros Barraza dijo que la población se debe mantener en alerta en los próximos dos días debido al comportamiento impredecible del clima, como consecuencia de la temporada de huracanes que afecta a nuestra región.

Las lluvias del martes en la noche se presentaron en algunas partes de la ciudad en forma de chubascos. Por este motivo, la Policía Vial cerró el Viaducto Díaz Ordaz y el paso a desnivel de la avenida Insurgentes.

Autoridades de Protección Civil del Gobierno del Estado, informaron que las lluvias se intensificarán este miércoles 1 de agosto en ciudad Juárez y Chihuahua, entre otras localidades de la entidad.

La previsión es que las precipitaciones se presentarán en intervalos de chubascos tanto en esta frontera como en la capital de la entidad. En Ojinaga y Parral esperan que haya un comportamiento climático similar.

Las lluvias esperadas en Juárez a partir de mañana y hasta el jueves, serían entre dispersas a moderadas con intervalos de chubascos (de 5.1 a 25 mm).

The Weather Channel indica que el día de mañana habrá un 40% de probabilidades de lluvia y que se esperan tormentas por la tarde.

Matamoros Barraza dijo que aunque las lluvias de este martes en la noche no fueron intensas ni prolongadas con las anteriores, sin embargo debemos de permanecer alertas en caso de que los huracanes que han estado afectando algunas costas del país, como en Sinaloa, cambien las expectativas y llueva aquí más de lo pronosticado.

Recordó que la población debe estar pendiente de los avisos que emiten las autoridades oficiales sobre el clima, y se debe evitar la circulación en el Viaducto Díaz Ordaz y por el paso a desnivel de la Insurgentes.

También en caso de lluvias fuertes, por seguridad no se puede manejar cerca de los arroyos y diques de contención de agua, ni tampoco en los puntos de la ciudad donde se forman inundaciones. Lo mejor que se puede hacer en estos casos es que la gente no salga de casa si no tienen que hacer en la calle, expuso el funcionario.