Piden permisos para trabajar y no les dan

Ciudad Juárez.— Migrantes que esperan en Ciudad Juárez poder ingresar a Estados Unidos solicitaron al Gobierno federal que les dé permisos de trabajo, ya que aseguraron que los empleadores les piden un permiso, pero el Instituto Nacional de Migración (INM) se niega a dárselos.

“En la Migración me dijeron que solamente hay permiso humanitario para las personas que están en un refugio, entonces pedí ir a un refugio, pero me dicen que no, que los refugios están ‘full’. Y necesitamos trabajar para pagar un cuarto y poder esperar acá mientras logramos cruzar la frontera”, dijo “Marcus”, un cubano que renta un cuarto con cuatro isleños más en la ciudad.

Otros migrantes venezolanos dijeron ayer que han acudido al Consejo Estatal de Migración (Coespo) para que los apoyen para conseguir una Fórmula Migratoria Múltiple (FMM) que les permita permanecer en el país de forma temporal, pero que actualmente les han dicho que no hay permisos ante el INM.

Rogelio, un venezolano de 27 años de edad, confesó que él no ha acudido a Migración debido al temor que tiene de ser detenido y devuelto al centro o al sur del país, ya que una vez fue detenido en el retén militar de Precos y fue enviado a la Ciudad de México.

“Hemos platicado con autoridades y con empresarios que lo que está pasando es que van a buscar trabajo: ‘quiero empleo’, pero el empleador les pide el permiso, y cuando van por el permiso (el INM) les pide (que ya tengan) el empleo; eso es un círculo vicioso, porque muchos quieren trabajar, quieren trabajar para no estar en la calle. Esto es lo que estamos hablando con algunas autoridades y empresarios, que hay que enfocarse en la parte humanitaria como una respuesta inmediata”, dijo ayer Cristina Coronado, coordinadora de la pastoral de Movilidad Humana de la Diócesis de Ciudad Juárez.

La también coordinadora del Ministerio para Migrantes de la Sociedad Misionera de San Columbano cuestionó cómo las autoridades no quieren que los migrantes estén en las calles si no tienen siquiera dónde dormir ni un permiso de trabajo.

“Aunque haya coordinación, hay desconocimiento en el tema de la gente que está en la calle”, pese al acuerdo de las autoridades entre México y Estados Unidos para mantener a los migrantes en el país.