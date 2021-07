Piden pena ejemplar para presunto homicida

Ciudad Juárez— En medio del dolor y las dudas sobre el por qué a su hermana le arrebataron la vida de una manera tan despiadada y el hecho de que nadie hubiera podido ayudarla, Luisa Ochoa pide una pena ejemplar para el presunto responsable de este hecho quien ya se encuentra tras las rejas.

A un mes del crimen, Luisa asegura tener la esperanza de que con el caso de su hermana se pueda generar esperanza para las madres de muchas mujeres asesinadas en esta ciudad para quienes la justicia no ha llegado.

Fue el pasado 5 de junio cuando Yesica Iveth Ochoa Torres, de 41 años de edad fue asesinada en el interior de su vivienda ubicada en la colonia Acacias, su hija de 21 años, preocupada porque no le contestaba las llamadas fue a buscarla y encontró, lo que sus familiares califican como una escena dantesca.

Yesica estaba tirada en el piso desnuda y en medio de un charco de sangre, de acuerdo con la información que les proporcionó la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM), fue estrangulada y recibió un golpe con un objeto contundente en la cabeza. Además de que el responsable robó varias pertenencias.

Debido a que cerca del lugar había cámaras de vigilancia, se logró la detención de José Miguel Ch.T. de 23 años de edad como presunto responsable de este hecho, indicó.

“Estamos agradecimos con la Fiscalía porque ha hecho un buen trabajo pero queremos una pena ejemplar, es algo muy trágico lo que pasó pero yo quisiera que la gente que está pasando por lo mismo tenga un poquito de esperanza de que a veces sí hay justicia”, mencionó.

Dijo que su hermana vivía sola, sus padres y hermanos viven en Estados Unidos, por lo que de la manera en que ocurrieron los hechos se enteraron a través de los medios y de lo que las autoridades les han informado, lo cual menciona, es que Yesica había invitado a un amigo a su casa para comer pizza y tomar unas cervezas, este a su vez invitó a otro conocido, sin embargo su amigo se fue y los dejó solos y fue la otra personas quien cometió el crimen.

El amigo de Yesica fue detenido pero dejado en libertad posteriormente debido a que las cámaras de seguridad que se encuentran enfrente mostraron que se fue del lugar.

“Ellos sabían que mi hermana vivía sola, que guardaba su dinero ahí, todo está muy extraño, la familia estamos en shock, fue muy trágico, esta persona creo que ya tenía antecedentes de robo en la Ciudad de México”, comentó.

Dijo que la familia vive desde hace tiempo en el estado de Arizona y al enterarse de la noticia se trasladaron a esta ciudad para estar al pendiente de la investigación.

“Nosotros toda la vida vivimos en Juárez y uno escucha todas esas historias de las mujeres que matan y todo pero nunca piensa que le va a pasar a uno porque lo ve lejos, estamos en shock, su hija fue la que la encontró fue traumático para mi sobrina”, expresó.

Dijo que aunque cuentan con un abogado, lo más probable es que se realice juicio oral en contra del presunto responsable, pero exigen que se le la pena máxima.

“Cuando a nosotros nos avisaron ya no había vuelos, tuvimos que venir manejando y cuando llegamos a la Fiscalía tenían a mucha gente declarando, los vecinos y así pero no entendían qué estaba pasando, me sorprende mucho que los vecinos no hayan escuchado nada porque fue algo muy trágico, que nadie le haya brindado ayuda aunque haya sido de madrugada, y si yo hubiera sabido todo lo que sé ahora no hubiera dejado que la Fiscalía lo hubiera soltado”, refirió.

A un mes de este homicidio, Luisa pidió también que el rostro de su hermana sea pintado en mural con los rostros de los feminicidios en Juárez, los cuales son realizados por dos artistas locales que buscan darle una nueva vista a los espacios públicos.