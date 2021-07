Piden no usar paso peatonal de la 16 como baño público

Ciudad Juárez— El paso peatonal de la avenida 16 de Septiembre se volvió un problema para la administración municipal, pues a diario se limpia y desinfecta debido a que los ciudadanos hacen ahí sus necesidades fisiológicas, dijo el administrador de la Ciudad, Víctor Manuel Ortega Aguilar.

Agregó que se ha intentado cerrar por las noches, pero es imposible, ya que es a esas horas cuando el tren obstruye la vialidad.

Aseguró que el lugar se asea todos los días, pero desafortunadamente lo siguen utilizando como baño público, y migrantes e indigentes como refugio.

“Estamos nadando contra corriente, contra gente que constantemente lo utiliza como baño, como refugio, a diario está Limpia higienizando ahí con agua a presión, retirando el grafiti, pero no le damos abasto”, indicó.

Explicó que para solucionar el problema se planteó cerrar el lugar a partir de las 5:00 de la tarde, pero en las noches hay gente que necesita cruzar por ahí cuando el tren se estaciona.

“El tema de poner vigilancia 24 horas no es viable, como ciudadanos creo que debemos tener la madurez para que no tengan que venir a vigilarnos, que no tiremos basura y que no lo utilicemos como baño público”, expuso.

El paso peatonal se construyó para cruzar las vías del tren por debajo de la avenida Francisco Villa, su inauguración fue el 19 de julio del 2016.

La estructura cuenta con escalinata para viandantes y rampa para personas con discapacidad.

El túnel tiene una profundidad de 6 metros, 3 metros de ancho, cuatro nichos para comercios que nunca se instalaron y el piso es de loseta volcánica se trajo de Guadalajara, se informó.

Los muros están revestidos con porcelanato, material que permite quitar grafiti.

acastanon@redaccion.diario.com.mx