Piden no más Título 42 para los venezolanos

Ciudad Juárez.— “No más Título 42 para los venezolanos”, pidieron ayer los migrantes que acampan en el bordo del río Bravo, al deslindarse del centroamericano que agredió a los agentes de la Patrulla Fronteriza durante la protesta en la que participaba un grupo de migrantes.

“¡Los buenos somos más!, ¡los buenos somos más!, ¡los buenos somos más!, ¡los buenos somos más!”, fue la consigna de los sudamericanos que se manifestaron ayer pacíficamente frente al muro fronterizo, para pedir el fin de la política de expulsión hacia los venezolanos, la cual comenzó el pasado 12 de octubre.

Poco después del mediodía, los hombres, mujeres y niños mostraron su mensaje, escrito en cartulinas verdes con letras negras, a los agentes estadounidenses que vigilaban la frontera desde un helicóptero.

“Título 42 discrimina a los venezolanos”, “No + Título 42”, “Alto a la discriminación a los venezolanos. Título 42, no más”, se leía en los letreros que portaban los migrantes sudamericanos que han sido expulsados de Estados Unidos bajo el argumento de que los migrantes representan un riesgo para la propagación del Covid-19, así como quienes al conocer la política de expulsión han decidido esperar para ser recibidos en el vecino país.

“Los hijos pierden madres, los amigos perdemos vecinos, perdemos amigos, personas que hemos visto cuando cruzamos esa selva (Tapón del Darién), porque esa selva es una selva peligrosa y nosotros lo hacemos con un propósito, que es el vivir en democracia. Y esa democracia nos dijo: los Estados Unidos les damos una oportunidad que vengan, y nosotros vinimos y ahora nos cierran la puerta”, dijo el venezolano David Lara.

“Los que estamos acá no podemos pasar porque somos ilegales, pero, ¿por qué somos ilegales si la migración no es un delito? Lo que es malo realmente es ver cómo un niño pierde la vida en esa selva, lo que es malo es que no podamos tener vida en nuestro país”, denunció el hombre de 30 años de edad, quien duerme bajo una carpa junto al río internacional que divide a México de Estados Unidos.

No estaban de acuerdo con la protesta

Los migrantes también aseguraron que no estuvieron de acuerdo con la protesta en el bordo estadounidense que se realizó la tarde del lunes, la cual fue guiada por el artista mexicano, con ciudadanía estadounidense, Roberto Márquez “Robenz”, y la cual concluyó en un ataque de gomas de bala o de gas pimienta por parte de la Patrulla Fronteriza, quienes hirieron a uno de los migrantes por la espalda.

“Entonces el mensaje que queremos llevar es que no estamos nosotros de acuerdo con lo que pasó ayer (lunes), no fue un venezolano el que hizo la bandera, fue un señor que tiene otro ideal distinto al nuestro, la lucha de nosotros no es contra Estados Unidos ni contra México, es contra ese muro; es contra ese muro que impide que nosotros crucemos, porque si cruzamos ya somos ilegales… el mensaje de hoy es que los buenos somos más y queremos una oportunidad”, pidió.

El migrante le pidió al gobierno de Joe Biden una oportunidad para las mujeres, los niños y los hombres que huyeron de la dictara de su gobierno y que buscan una vida mejor.