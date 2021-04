Piden no intervenir en designación en el IMIP

Tomada de internet

Ciudad Juárez— El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Jorge Bermúdez, pidió que no intervenga el Gobierno municipal en la asignación de quien será el nuevo director del Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP).

“No porque estemos en contra de alguien ni del presidente, lo que queremos es que funcione como un instituto realmente de planeación y no como una dirección”, apuntó ayer en conferencia de prensa.

A finales de marzo pasado, el IMIP se quedó con un titular interino, luego de que Roberto Mora renunciara a la dirección en medio de un desorden vial ocasionado por obras del gobierno del estado que no fueron consultadas a la ciudadanía.

Bermúdez señaló que tradicionalmente, el IMIP se ha convertido en una arma política, “que si autoriza o no autoriza, que si vamos a la derecha o vámonos a la izquierda”.

“Queremos con el IMIP que haya gente realmente capacitada, que haga bien el trabajo”, expresó.

Tras la dimisión de Mora, a finales de abril se lanzará formalmente la convocatoria para la designación del nuevo director, y la elección se realizará en junio, después de la jornada electoral del día 6.

Actualmente ya hay una terna de candidatos, compuesta por María Lourdes Romo Aguilar, propuesta por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), Armando Herrerías Velasco, exdirector del Control de la Planeación de la Dirección General de Desarrollo Urbano, y por Salvador Barragán Flores, delegado de la Secretaría estatal Desarrollo Urbano y Ecología.

Ayer se le preguntó a Bermúdez sobre el desorden vial y la posterior renuncia de Roberto Mora, y si esto tiene que ver con el tema del presidente en turno, y respondió: lo que fue ya no está; lo que estamos haciendo es no irnos hacia atrás, lo de atrás no lo podemos arreglar; lo de hoy por hoy, lo nuevo, sí”.

“Es tiempo de que hagamos un gran esfuerzo, si seguimos haciendo lo mismo, el resultado va a ser el mismo”, expuso.

Señaló que “estamos viendo que el IMIP se convierte en un instrumento político; puede estar bien planeado pero si usted no quiere, puede dar una orden que se detenga el crecimiento de la ciudad para un lugar o para otro”.

“Buscamos una gente que tenga la capacidad, el conocimiento y nos lleve a eso”.

