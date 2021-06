Piden no afectar al medio ambiente con ruta troncal

Archivo / El Diario de Juárez / Obras de la Ruta Troncal en la 16 de Septiembre

Ciudad Juárez— Activistas defensores del medio ambiente exigieron la intervención de las autoridades ambientales de los tres órdenes de Gobierno, para que eviten la deforestación que se provoca con la realización de obras públicas, como ha ocurrido con las plantas que estaban en el camellón de la avenida Tecnológico, en el bulevar Juan Pablo II y en la Heroico Colegio Militar.

“Nosotros hemos tratado de buscar a los responsables para que se hagan de manera adecuada esos procesos y se tome en cuenta el eje ambiental, pero no lo hacen, hasta ahora le ponen muy poca atención y derriban todo tipo de plantas justificándose que era necesario por la obra en proceso”, señalaron los ecologistas Néstor Acosta, de la asociación Juárez Limpio y Daniel Delgadillo Díaz, de Árboles en Resistencia.

“Además de que han quitado prácticamente todos árboles y arbustos que estaban en el camellón central de la avenida Tecnológico, las pocas plantas que dejaron están maltratadas y no las riegan, pues el sistema de riego que tenían ya fue destruido”, señaló Daniel Delgadillo.

El ambientalista destacó que los integrantes del Comité Municipal de Ecología, formado por varias dependencias municipales, los regidores y gente de la comunidad, deben intervenir en estos casos para evitar que sigan destruyendo las pocas áreas arboladas que se tienen en la ciudad.

“Los mismos de la empresa constructora dicen que Servicios Públicos Municipales los autoriza a quitarlos, pero esas compañías deben responder por este daño ecológico a la ciudad”, señaló.

Consideró que se tenga o no el permiso de quienes están al frente de esa dependencia, los funcionarios a cargo deben estar al pendiente de que en las obras públicas se cuiden los árboles, ya que es común que en cualquier trabajo los destruyen con el argumento de que estorban para lo que se va a hacer.

“Así lo hicieron con todas las plantas que estaban sobre la avenida Tecnológico, también en el parque lineal del bulevar Juan Pablo II y no los han repuesto como dijeron”, indicó.

Las obras de la ruta troncal para ese sistema de transporte están provocando un daño ambiental y desequilibrio ecológico a la ciudad con la destrucción de las plantas que se encuentran en el camellón central y en las orillas de ese recorrido, con la complacencia de autoridades ambientales de los tres órdenes de gobierno, dijo Delgadillo Díaz.

El dirigente de la asociación Arboles en Resistencia indicó que son alrededor de 15 mil plantas, entre rosa laurel, pinos afganos, árboles palo verde y de otras especies, las que se plantaron ahí con una inversión de 52 millones de pesos que ahora se están desperdiciando.

Néstor Acosta, de Juárez Limpio, dijo que en todas las obras públicas o privadas siempre han hecho a un lado el tema del impacto ambiental, a pesar de que cualquier obra siempre tiene afectaciones, pero se busca que el daño sea lo mínimo y se compense.

Destacó que además de la deforestación, se afecta el medio ambiente también con el polvo, las partículas que se emiten con los trabajos y se afecta el entorno.

“Lo que está pasando es que no se contempla el medio ambiente, hay momentos en que por una obra es difícil no talar un árbol, pero sobre todo cuando son grandes y no se tiene la maquinaria adecuada para sacarlo y trasplantarlo, pero como sea, no se compensa, no plantan árboles grandes, como se hace en otras ciudades, aquí plantan más chicos y no los cuidan en su crecimiento”, señaló.

Acosta consideró que se debe adecuar las leyes y el reglamento en torno al cuidado de las plantas en la realización de las obras, porque estos son muy ambiguos, no son muy claros, por lo que se debe trabajar en eso en bien del medio ambiente.