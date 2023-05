Piden moderar precios en la Feria

Ciudad Juárez.- El presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, llamó a los locatarios de la Feria Juárez 2023 a moderarse en los precios, además de que se pide a los ciudadanos que no compren en puestos donde no estén exhibidos los precios.

Sobre el cobro de 50 pesos para estacionarse que hace la Operadora Municipal de Estacionamientos de Juárez, dijo que lo iba a revisar.

Esto luego de que han surgido varias quejas de ciudadanos en redes sociales por los precios de la Feria, como por ejemplo que una botella de agua cuesta 50 pesos.

Además del precio del estacionamiento en sitios públicos como parques aledaños a la Plaza de la Mexicanidad, donde antes no se cobraba.

“Ya hablé con gente de la feria lo que me aseguran es que están exhortando a la comunidad a que no compren en los puestos, particularmente de comida, si no están los precios exhibidos, que es lo que se está pidiendo, que todo mundo exhiba sus precios”, manifestó el alcalde.

Hizo un llamado a los comerciantes para que eviten estas prácticas de vender muy caro porque los va a perjudicar, aseguró.

“Porque ya por otro lado la gente se está organizando y está diciendo; me voy a ir comido o a la mejor hasta me llevo mi lonche”, manifestó.

“A la mejor a alguna persona si le vendieron muy caro la van a perjudicar, pero en términos generales y de la duración de la feria ellos serían los perjudicados”.

Asimismo, el regidor Antonio Domínguez Alderete acudió ayer a la oficina del director de zona de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Sergio Paulo Tejada González, para pedir que ponga atención en la Feria Juárez 2023, ya que se han presentado abusos en los restaurantes del lugar.

En la reunión el regidor expuso que a su oficina han llegado quejas de visitantes, quienes indican que los cobros en los alimentos son muy altos, así como otros abusos.

“Como respuesta a esas quejas, venimos a solicitar a Profeco que nos puedan ayudar a atender a la gente que vienen a atender estas quejas, pues hay un procedimiento y se tiene que comprobar la queja o abuso a que los ciudadanos se refieren”, indicó.

