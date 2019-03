Piden médicos que se cumpla plan de abasto

Ciudad Juárez.- Médicos del Hospital General esperan que el estado cumpla con el plan de abasto acordado para los nosocomios del sector salud estatal, y que los cargamentos no solo sean medidas para conformarlos.

Lo anterior, tras conocer que el siguiente cargamento de la segunda tanda de medicamentos para hacer frente a la crisis esperado el viernes fue destinado a Parral y no a esta frontera como se prometió.

“De no llegar más insumo es más que obvio que lo que tenemos se va a agotar. Esperamos que se cumpla el plan de abasto que se tiene y que no solo haya sido una medida de urgencia para tenernos conformes, aunque desde hace tiempo se tiene el hábito de este tipo de re-abasto de urgencia pero no se soluciona de fondo el problema”, dijo un galeno a reserva de su identidad por temor a represalias.

Explicó que la situación de especialidades quirúrgicas sigue igual que cuando hicieron pública la crisis el pasado 6 de marzo, por lo que expresó que si no hay solución se tomarán “algunas medidas” porque ya esperaron más del tiempo establecido.

“La falta de equipo de calidad en prótesis para ortopedia continúa, además el tiempo de espera es aún de varios días, también hay ausencia de equipo de protección para los cirujanos generales. Contamos con equipo quirúrgico de mala calidad”, precisó uno de sus compañeros, también a reserva de su identidad.

Aceptó que se ha dado un poco de flujo en algunas cirugías programadas pero no a todas, a la vez precisó que no hay día que no tengan que entregar recetas a familiares de pacientes para que compren medicamento que requieren los enfermos.

“Aunque con la llegada de antibiótico de momento trabajamos con los que hay disponibles, más no con los que son de primera elección en determinadas patologías”, agregó.

El pasado 27 de marzo arribó a esta frontera la primera parte de la segunda tanda de medicamentos prometida por gobierno estatal para hacer frente a la situación “de abandono” de la que se quejan galenos en los hospitales General, de la Mujer y Civil Libertad.

Sin embargo, a pesar de su arribo, los almacenes de los referidos nosocomios quedaron abastecidos en menos del 70 por ciento, ya que dicho cargamento abasteció lo que se gastó desde el pasado 14 de marzo, en el primer arribo de fármacos.

Por su parte, Arturo Valenzuela, director médico en la zona norte, indicó que espera que entre el lunes y viernes arribe el camión con los medicamentos restantes, a la vez que hizo énfasis en que han aplicado estrategias para aminorar el impacto de la carencia de fármacos.

“La estrategia consiste en que cada miércoles estamos enviando (en listas) los medicamentos que están a punto de agotarse en las siguientes semanas, de tal manera que Chihuahua se organiza para enviar en el siguiente cargamento, para que cuando llegue el siguiente camión no nos falten otras claves”, dijo.

Indicó que si un paciente necesita algún fármaco hay más de un 80 por ciento de posibilidad de que se cuente con éste pero aceptó que se puede acabar pronto si no se suple de manera oportuna.