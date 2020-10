Piden medicamentos para seguir ayudando

Cortesía / Parte de las personas alimentadas en el comedor

Con la intención de ayudar a las familias que habitan en Ampliación Loma Blanca y otras colonias en la zona suroriente de la ciudad, encargados del comedor El Buen Pastor iniciaron la colecta de medicamentos para tratar enfermedades respiratorias.

Lo que se quiere es juntar una buena cantidad de medicamentos, entre ellos los antigripales, para formar paquetes y entregarlos a las personas que viven en esta zona de la ciudad, ya que la situación económica para ellos es muy difícil y algunos están sin trabajo y no tienen con qué comprarlo en caso de enfermarse, dijo Adriana Venegas, coordinadora del comedor.

Comentó que tener alimentos en el comedor siempre es indispensable, porque atienden a alrededor de 200 personas, la mayoría de ellos niños, pero ahora, con la llegada de la temporada invernal y ante el riesgo de las enfermedades de las vías respiratorias, necesitan tener medicamentos para ayudar a esta gente.

“Sabemos que por la pandemia la situación realmente es complicada y más en la economía, porque la gente no tiene para lo básico, si se enferman y traen algún síntoma que relacionan con el Covid-19, no los reciben en los consultorios médicos que tienen en las farmacias, y no todos tienen servicio del Seguro Social, por eso queremos ayudarles”, explicó.

Adriana Venegas dijo que la alternativa que tienen las familias que viven en la zona suroriente es recurrir a los remedios caseros, pero es bueno ayudarlos con paracetamol, ibuprofeno, jarabes y antigripales.

La coordinadora del comedor dijo que el plan es formar varios paquetes de medicamentos para tratar las enfermedades de las vías respiratorias y no permitir que la situación se agrave, ya que si no cuenta con ellos, esta gente no tiene otras alternativas para buscar la cura, ya que no tienen servicio médico.

Venegas comentó que actualmente asiste al comedor un promedio de 200 personas, a quienes se les ayuda con una comida los lunes, miércoles y viernes, porque no hay para darles más.

Dijo que los interesados en ayudar pueden llevar los alimentos al comedor, situado en la calle Fundación Wesley número 49, colonia Ampliación Loma Blanca, o bien llamarle por teléfono al (656) 497-0520 para pedir la información que necesiten; de igual forma, quienes lo deseen pueden depositar a la cuenta 5204-1655-1887-1193 de Banamex.

Aceptan donativos

• Directo, en la calle Fundación Wesley número 49, colonia Ampliación Loma Blanca

• Teléfono, al (656) 497-0520

• Depósito, a la cuenta 5204-1655-1887-1193 de Banamex