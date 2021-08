Piden más señalización en multimodal

Ciudad Juárez— Tras el intento de un tractocamión por cruzar por debajo del paso a desnivel en avenida De las Torres y Santiago Troncoso, transportistas pidieron a Gobierno del Estado y a las empresas encargadas de las obras del multimodal, colocar señalamientos suficientes para indicar la altura de puentes y túneles, a fin de evitar accidentes.

Usuarios de la transitada intersección captaron en video el momento en el que un tráiler obstruye uno de los carriles del túnel, el cual a primera vista pareciera estar “atorado”, complicando la circulación en el sector.

Apenas el pasado 27 de julio la circulación del cuerpo poniente del paso deprimido fue habilitada, a pesar de que la obra no está concluida por completo, faltando algunos detalles en el tramo oriente, así como la colocación de señalización, semáforos, entre otras estructuras.

Respecto a esta situación, Alejandro González Figueroa, delegado de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar) en Ciudad Juárez, criticó la falta de señalización en donde se construye el multimodal ‘Francisco Villarreal Torres’, asegurando que la omisión de indicaciones viales podría seguir provocando accidentes.

“Con estos puentes ‘enanos’ no tenemos muchas opciones, debemos circular por las laterales porque simplemente no podemos entrar, además de que no hay una señalización correcta para los transportistas. Los que somos de la zona a lo mejor ya conocemos cómo está la cosa, pero los que vienen de fuera no, luego se atoran ahí, por eso mismo fue el pleito que se tuvo en su momento con Gobierno del Estado”, dijo.

El delegado de la Canacar afirmó que el caso será revisado para conocer qué empresa fue la que omitió las restricciones de vialidad y se puedan deslindar responsabilidades en caso de un daño. González Figueroa aseguró que con las limitaciones a los camiones de carga, las empresas han tenido que reajustar sus trayectos, ya que sus únicas opciones son circular por la lateral de toda la avenida De las Torres, sorteando los reducidos espacios, o bien, transitar por bulevar Independencia, lo que consideró una alternativa poco funcional, dado que las unidades prácticamente tienen que ‘rodear’ la ciudad para llegar a los cruces internacionales.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), Gustavo Elizondo Aguilar, lamentó lo sucedido, pero reiteró que desde el anuncio del proyecto se aclaró con transportistas que la altura de los pasos a desnivel no tendría la elevación suficiente para un camión de carga.

“Ya había quedado claro que no tenían altura, ellos deben circular por la lateral porque lo que se busca es que la circulación ahí sea sólo para automóviles, la altitud es de 4.30 metros, entonces no da la suficiente para que entre un tractocamión”, señaló.

Ante los cuestionamientos por la falta de señalización en la zona, el funcionario aseguró que se daría instrucción a la empresa de urbanización para colocar todas las indicaciones viales a la brevedad, con la intención de que no se registren accidentes a lo largo del multimodal.

Éste no es el primer caso en que la altura de los túneles construidos por Gobierno del Estado ha generado conflictos, pues en un recorrido realizado, se pudo observar cómo el medidor de altitud colocado en el cuerpo poniente del desnivel de la calle Las Aldabas ya presenta daños debido a vehículos que intentan circular por estas estructuras y exceden las dimensiones permitidas.

Aunque la Coordinación de Seguridad Vial refirió no tener información sobre algún tráiler “atorado” en avenida De las Torres, expuso que en el reglamento está estipulada una sanción para los camiones de carga que circulan sobre carriles centrales, por lo que se mantiene supervisión permanente en algunas de las vialidades para evitar que este tipo de unidades transiten de manera irregular.

Según datos de la corporación municipal, además de una sanción, al conductor también se le pueden fincar cargos por choque, en caso de que haya daños. La multa por el accidente asciende a los 4 mil 400 pesos, mientras que la segunda infracción, es de aproximadamente mil 700 pesos.

