Piden justicia niñas venezolanas

Ciudad Juárez.— Frente al puente Lerdo, dos niñas venezolanas vendían paletas de caramelo. Ambas alzaron sus manos cuando a lo lejos escucharon las consignas de “justicia” que provenían de un grupo de extranjeros apostados en la calle entre la Presidencia Municipal y el Instituto Nacional de Migración.

Desde el pasado martes instalaron campamentos a un costado del edificio donde 39 migrantes extranjeros murieron intoxicados por el fuego iniciado en la estación migratoria.

Manuela Lamuño, procedente de Apure, Venezuela, mira a sus dos hijas que alzan sus brazos y le dicen “mira, mami, están pidiendo justicia”, y a la distancia ambas niñas se sumaban al reclamo.

Las decenas de extranjeros son entrevistadas por periodistas que han llegado a Juárez procedentes de todo el país y Estados Unidos, ante la tragedia que enluta nuevamente a la frontera.

Manuela, aunque también demanda justicia, dice que debe vender paletas para comprar su comida y pagar el cuarto donde viven las niñas, ella y su esposo, que vende empanadas entre los manifestantes.

“Allá en Venezuela no hay libertad de expresión, no hay nada, por eso venimos aquí a buscar una mejor vida, pero mire lo que ha pasado. Se supone que la autoridad es la que los tenía que proteger… y no”, comenta la incipiente comerciante mientras las lágrimas recorren su rostro.

Son pocas las personas que compran el dulce. Madre e hija apenas llevan unos pesos y aunque tienen hambre, prefieren seguir ofreciendo los caramelos entre los automovilistas que proceden de El Paso, Texas.

La madre de familia dice que estas últimas horas han sido muy difíciles, no sólo para ella, sino para sus hijas y su esposo, al pensar que sus hermanos venezolanos murieron en un espacio que consideraban seguro porque una autoridad mexicana está a cargo de la seguridad de las personas que van a repatriar.

“Pero no los cuidaron. Los dejaron morir”, dice triste.

Asegura que las personas en movilidad como ella no son malas, no son delincuentes y vienen con la intención de cruzar a Estados Unidos para trabajar.

“Es bien triste porque no tenemos trabajo ni dinero, y nos habla nuestra familia para decirnos que ya se enfermó la mamá y no hay para el doctor ni las medicinas. A veces es tan desesperante la situación aquí que pensamos en regresarnos, pero la realidad es que no tenemos a qué regresar a nuestro hogar”, confía.

Refiere que en la ciudad se han enfrentado al menosprecio de los juarenses, al robo y abuso de autoridad de los policías, pero aun así no pierden la esperanza de encontrar trabajo aquí y conseguir un modo digno de vida.

Pese a la escasa venta y la incertidumbre de saber si este jueves tendrán comida y un techo para dormir, la mujer y sus hijas piden justicia por sus hermanos migrantes.