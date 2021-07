Piden ‘intervención urgente’ en atención a víctimas en la FEM

Ciudad Juárez— Con un incremento constante en los delitos de violencia familiar y sexual, y un horario reducido de atención a las víctimas en la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género (FEM), la Mesa de Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez pidió ayer a las autoridades “una intervención urgente”.

“Nina es una persona que fue violentada un día por la noche, después de las 9:00 de la noche, y va a la FEM, pero se encuentra que la dependencia después de las 9:00 ya no puede dar esa atención, hay una colaboración con la FGE, entonces va a la Fiscalía y la Fiscalía hace un esfuerzo por tomar la denuncia, pero obviamente los protocolos de atención entendemos que son frágiles y en muchas de las ocasiones –para– la víctima la respuesta es: ya está tomada la denuncia, pero tiene que ser evaluada por un médico, por un psicólogo, que no están disponibles; entonces, existe un proceso de revictimización”, relató Guillermo Asiain, presidente de la organización.

Al respecto, Yadira Cortés, activista de la Red Mesa de Mujeres, dijo que los problemas empiezan cuando se trata de entablar denuncias después de las 3:00 de la tarde y durante los fines de semana, lo que puede llevar a que una querella que en promedio tarda tres horas pueda extenderse hasta más de 20 horas.

La FEM dice “que no tienen más personal, que no tienen guardia suficiente, que no hay presupuesto”, lamentó Cortés.

“Sabemos que si el delito ocurre después de las 3:00 de la tarde el acompañamiento para poner la denuncia por ese delito nos va a llevar por lo menos 20 horas, sabemos que ya no va a haber una orden de restricción para el presunto responsable, porque después de las 3:00 ya no hay juez, ya hay menos ministerios públicos, y a la víctima la tenemos que tener en resguardo del alcance del agresor”, relató.

Si se busca poner la denuncia después de las 5:00 de la tarde la víctima ya no va a un refugio y pasa la noche en la Fiscalía, aseguró la activista.

“Si es fin de semana va al Centro de Justicia, y de ahí la mandan a la Fiscalía General del Estado, en donde sólo hay un ministerio público para atenderla, en el módulo 7; pero además, la recepción de las víctimas es espantosa, no hay capacitación de género ni en victimología, ni en derechos humanos, es horrible. Para la revisión médica es un hombre y preguntan si quiere esperar a la doctora, pero es esperar horas hasta que llegue la doctora”, comentó.

Tampoco se le permite que entre con ella alguna acompañante, por lo que se tiene que recurrir a la Ley General de Víctimas.

Según las estadísticas oficiales presentadas ayer por la Mesa de Seguridad y Justicia, basada en datos de la FGE, durante 2021 han sido denunciados 3 mil 431 casos de violencia familiar: 433 en enero, 525 en febrero, 600 en marzo, 572 en abril, 688 en mayo y 613 más en junio.

Se han denunciado además 636 de violencia sexual, de los cuales 61 fueron denunciados en enero, 65 en febrero, 124 en marzo, 126 en abril, 126 en mayo y 134 en junio.

En violencia sexual, que incluye violación y abuso sexual “se ve un fuera de rango, y hay una situación que requiere intervención urgente de parte de las autoridades locales y las autoridades entrantes (…) Nosotros queremos hacer notar este tema como un tema relevante”, señaló el presidente de la Mesa de Seguridad y Justicia.

“La FEM tiene 76 ministerios públicos y 44 agentes investigadores para miles de delitos al mes, entonces estamos en una situación complicada que requiere más recursos para la frontera”, apuntó.

Asiain destacó además que en “la violencia familiar al inicio de la pandemia hubo un pico muy alto, y después de eso ha venido a la alza durante los últimos meses”.

“No podemos esperar hasta el siguiente gobierno, ¿qué vamos a hacer con esa problemática, ya hoy?, ¿qué es lo que vamos a hacer con una mujer que llega después de las 9:00 de la noche y tiene mil trabas para denunciar y ser atendida?, eso requiere respuestas hoy del Gobierno actual o del Gobierno futuro, pero requiere respuestas”, pidió el activista.

Hasta el cierre de esta edición, la FEM no había dado una postura sobre los señalamientos de la Mesa de Seguridad y Justicia y la Red Mesa de Mujeres.

