Piden familiares ayuda para localizar a Luis Guillermo

Ciudad Juárez— Familiares de un hombre que desapareció cuando se dirigía al Valle de Juárez piden ayuda de la comunidad para aportar datos sobre su paradero.

Se trata de de Luis Guillermo Rodríguez Cardozo de 19 años de edad quien fue visto por última vez por su familia el pasado 10 de enero, menciona la pesquisa.

Su madre dijo además que una persona le informó que lo vió en medio de un tiroteo que ocurrió el 13 de enero cerca del poblado de Barreales en el Valle de Juárez, sin embargo asegura que en la Fiscalía General del Estado le mencionaron que no cuentan con información al respecto.

Luis Guillermo es descrito como de tez morena clara, 1.65 de estatura, pesa 60 kilos y como señas particulares tiene un tatuaje de tres payasos en el hombro izquierdo y dos con la imagen de la santa muerte y otro en el hombro derecho con la imagen de la santa muerte.

Al momento de su desaparición vestía pantalón de mezclilla azul oscuro, playera roja, suéter café con zipper, chamarra roja con el logotipo de Cocacola y zapatos negros de trabajo.

“Estoy destrozada, no sé qué hacer, estoy desesperada, quiero ir a buscarlo pero me dicen que no me puedo acercar porque es muy peligroso”, comentó su madre quien hizo una súplica a las personas que cuenten con cualquier información para que se la proporcionen.

Los teléfonos en los que se pueden comunicar quienes cuenten con algún dato son Emergencias 911 o Denuncia Anónima 089.