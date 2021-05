Piden escuchar a ciudadanos ante aumento de delincuencia

Ciudad Juárez— Ante el incremento en los indicadores delictivos como el homicidio y la violencia familiar y de género, la Mesa de Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez urgió a las autoridades a escuchar a la sociedad civil para poder fusionar estrategias que ayuden a frenar la incidencia.

Guillermo Asiain, coordinador de esta organización, dijo que no sólo se refiere a la Mesa de Seguridad, sino a todo tipo de organizaciones que trabajan con una causa específica, como las de la prevención de violencia contra las mujeres, migrantes, infancia, entre otros.

Dijo que luego de que ya no han sido invitados a las reuniones interinstitucionales de seguridad, realizaron la solicitud formal para asistir, para lo cual acudieron a la oficina de la representante del gobernador Javier Corral, Alejandra de la Vega; sin embargo, no han recibido respuesta.

“No ha habido un eco en Gobierno del Estado, creemos que el gobernador Javier Corral puede hacer un esfuerzo extraordinario por escuchar a los ciudadanos y lo estamos pidiendo explícitamente a través de sus delegados en la Zona Norte”, mencionó.

Consideró que una de las razones por las cuales las autoridades no realizan reuniones de diálogo con las organizaciones civiles es porque saben que estas no les dirán sólo lo que ellos quieren escuchar.

“Lo que les estamos pidiendo es que escuchen a los ciudadanos, es un llamado muy particular a las autoridades, al presidente municipal, al gobernador, que escuchen las voces ciudadanas, que no nada más escuchen las voces de quienes reportan con ellos sino que se sienten a escuchar junto con los ciudadanos la perspectiva ciudadana, ellos decidirán si hacen caso o no, pero urge que le ampliemos la perspectiva a las autoridades”, mencionó.

Dijo además que abril fue el cuarto mes al alza en homicidios; también hubo un incremento en robo de autos con violencia de 22 en marzo a 30 en abril y sin violencia de 177 a 192.

Mencionó que aunque la Fiscalía no reportó robos a comercios con violencia, los negocios les reportaron alrededor de 80 robos y en violencia familiar hubo 572 casos.

“Urge el encuentro entre las autoridades de alto nivel y la ciudadanía a un nivel como lo vimos cuando fue aquella intervención en 2012 que se encontraban semana tras semana, quincena tras quincena; necesitan empezar a sentarse con la ciudadanía”, insistió.