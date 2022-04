Piden en el Congreso local ampliar horarios de rutas

Ciudad Juárez.— Diputados de Morena exhortaron al Gobierno estatal para que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología y la Dirección Estatal de Transporte amplíen rutas, horarios y trayectorias del servicio de transporte público en Ciudad Juárez.

En una iniciativa subida al Pleno del Congreso, los legisladores señalaron que los ciudadanos más afectados son quienes viven en colonias del norponiente, como Puerto Anapra, Anapra, Lomas de Poleo, Francisco Villa, y hasta del suroriente, en Riberas del Bravo.

“Las personas deben caminar largas distancias, incluso varios kilómetros, para poder llegar a una parada de camión, lo que pone en riesgo su seguridad, pues regularmente es de madrugada o muy tarde cuando se utiliza el servicio para trasladarse a la escuela o el trabajo y de regreso a sus hogares”, expresó la diputada Lourdes Soledad Reta Vargas.

Expuso que las circunstancias actuales del transporte público generan molestia entre los juarenses que utilizan ese servicio para sus actividades diarias por el ineficiente y mal servicio.

“Los ciudadanos día a día tienen que trasladarse a sus actividades cotidianas en camiones de pésima calidad, con asientos rotos, con basura, sin mantenimiento”, agregó.

Dijo que, además, tienen que lidiar con choferes que los discriminan o que conducen de manera irresponsable, en estado de ebriedad o bajo el influjo de otras sustancias, y que incluso han estado involucrados en accidentes o situaciones delictivas.

A estas condiciones se suma la complicidad que ha tenido la autoridad estatal por varias administraciones respecto a concesiones otorgadas de manera discrecional, protegiendo de alguna manera a los transportistas y dejando a su suerte a quienes tienen que utilizar este servicio, aseveró.

Reta Vargas exigió, a nombre de la bancada de Morena, que dicho servicio se otorgue en cumplimiento con las normas de seguridad, que se realicen las inspecciones necesarias para que las y los ciudadanos lo utilicen con la certeza de que llegarán a salvo a su destino.

Colonias afectadas

• Puerto Anapra

• Anapra

• Lomas de Poleo

• Francisco Villa

• Riberas del Bravo

‘Revisiones son contra los derechos humanos’

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) se pronunció contra las revisiones de pasajeros en camiones de transporte público en Ciudad Juárez por parte de elementos de la Guardia Nacional (GN) al considerar que son anticonstitucionales.

“Son acciones similares a los puntos de revisión en Precos, donde se solicita la autorización de las personas señalando la finalidad del operativo… Sin embargo, el conflicto sigue ya que sí es un acto de molestia, y necesariamente es violatorio de derechos humanos”, expresó Eduardo Sáenz, visitador titular en Juárez de la CEDH.

Ayer, la Dirección de Transporte del Gobierno estatal informó que estas intervenciones fueron a solicitud de la misma dependencia, luego de un incidente violento en el que conductores de este servicio se agarraron a balazos la semana pasada.

Agentes de la corporación, acompañados de Ejército Mexicano y de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal han estado revisando el transporte público en operativos principalmente implementados en el sur de la ciudad. El argumento de los oficiales es que buscan drogas, armas y personas con órdenes de aprehensión.

Los soldados y personal de la GN se han colocado en avenida De las Torres cruce con Santiago Troncoso, donde bajaron de manera selectiva a pasajeros de los camiones para someterlos a revisiones.

“No dejan de ser un acto en el cual una persona, si considera no prestarse a esa revisión, no hay facultades para hacerlo, entonces es un acto de molestia”, reiteró Sáenz, quien dijo que un acto de molestia debe estar ordenado por autoridad que debe estar legitimada, y la Guardia Nacional no tiene esas facultades.

Expresó que, de todos modos, como ya se están implementado, los militares deben pedir la autorización de los ciudadanos a quienes someten señalándoles la finalidad, qué es lo que buscan y cuál es la intención, “que al final del día se supone que debe de ser proteger”.