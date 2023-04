Piden en Catedral por juarenses enfermos, de cuerpo y alma

Ciudad Juárez.— Con gran fe, Bertha Velarde acudió ayer al mediodía a la Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe para pedirle a Dios por su salud, ya que desde hace 10 años enfrenta una enfermedad en los huesos que la mantiene en una silla de ruedas, lo que le provoca angustia y dolor.

“Tengo una enfermedad en los huesos desde hace 10 años, pero me he ido deteriorando cada vez más… es bien traumante porque no puedo moverme ni caminar”, dijo la creyente minutos antes de que comenzara la misa dedicada a los enfermos que ofreció el obispo José Guadalupe Torres Campos.

PUBLICIDAD

Ayer al mediodía la Catedral lució llena por la visita de los feligreses que asistieron a escuchar la misa, y en su mayoría se pudo notar la presencia de adultos mayores en silla de ruedas, muletas y andadores, y que le hicieron sus plegarias a Dios para que su salud mejore.

Buscan un milagro

“Nosotros creemos en Dios y venimos a pedirle que haga un milagro en ella, que me la sane”, dijo José, esposo de Bertha.

Durante la homilía, el obispo pidió por las personas que recientemente fallecieron y por los enfermos que se encuentran en los hospitales o en los hogares, así como aquellos que tienen la enfermedad del pecado.

También habló acerca de la misericordia y la bondad que Dios le ofrece a los creyentes, con el fin de sanarlos.

“Hoy en particular los enfermos, los enfermos aquí presentes, todos los enfermos que tenemos en casa, en los hospitales, pero también enfermos del alma por el pecado; tanta es la bondad de Dios, tanto nos ama nuestro padre Dios que nos ha enviado a su hijo, que se entrega y muere por nosotros, y que resucita para que tengamos salud, gracia y vida eterna”, fueron las palabras de Torres Campos.

Como parte de la celebración por Semana Santa, hoy se llevará a cabo la Misa Crismal a las 10:00 de la mañana en la Catedral.

Mientras que a las 6:00 de la tarde se llevará a cabo la Cena del Señor: Bendición del Pan y Lavatorio de los Pies; al terminar, los feligreses participarán en la adoración al Santísimo Sacramento.

Mañana, Viernes Santo, se realizará el Viacrucis a las 10:00 de la mañana, a las 5:00 de la tarde La Pasión del Señor, y a las 7:00 de la tarde el Pésame a la Virgen.

Itinerario pascual

Jueves Santo

• Misa Crismal, 10 am

• Cena del Señor: Bendición del Pan y Lavatorio de Pies, 6 pm*

Viernes Santo

• Viacrucis, 10 am

• La Pasión del Señor, 5 pm

• Pésame a la Virgen, 7 pm

* Al terminar, los feligreses participarán en la adoración al Santísimo Sacramento