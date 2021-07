Piden donadores de sangre para menor

Ciudad Juárez— Familiares del niño Pablo Alonso Reyes están solicitando el apoyo de la comunidad juarense para que acudan a donar sangre mañana viernes, tejido que se necesita para el tratamiento médico del menor, quien se encuentra internado en el área de terapia intensiva del Hospital Infantil de Especialidades.

Los donadores pueden acudir al Banco Regional de Sangre, situado en las calles Francisco Villa y David Herrera Jordán, atrás del edificio de la Presidencia Municipal, en un horario de 8:00 de la mañana a las 12:00 del día, dio a conocer Judith Reyes, hermana del paciente.

Recomendó a las personas que quieran unirse a esta causa para ayudar a su hermano, que hagan cita en el Banco Regional de Sangre al teléfono 656-125-6235.

Judith dio a conocer que no importa el tipo de sangre de la persona, pues lo que interesa es la donación del tejido para que Pablo pueda recuperarse.

De acuerdo con los requisitos que se deben cumplir para los donantes de sangre, deben presentar una identificación oficial y acudir en ayuno parcial, con un desayuno sin grasas.

Asimismo, la persona debe tener un peso mínimo de 54 kilos, no vacunas en los últimos 28 días, no haberse hecho tatuajes o perforaciones en los últimos 12 meses, no haber padecido hepatitis después de los 10 años de edad, no estar embarazada o en período de lactancia, no estar consumiendo antibiótico, no estar desvelado, no haber donado sangre en los últimos dos meses y no padecer diabetes.

Personal del Banco Regional de Sangre dio a conocer que cualquier persona que tenga entre los 18 y 65 años de edad y cumpla con estos requisitos, puede ser donador de sangre y en 48 horas recupera el tejido donado, además de que no le causa ningún problema de salud.

También, si la persona se aplicó la vacuna contra Covid-19 y ya pasaron 15 días de la aplicación, ya puede donar sangre.

