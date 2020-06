Ciudad Juárez.- Asociaciones de abogados solicitaron que el nuevo programa del gobernador Javier Corral Jurado, “Chihuahua Seguro”, no sea una plataforma político-electoral y que se incluya a organizaciones de la sociedad civil para que el espacio se convierta en un foro que contribuya a resolver los problemas en materia de seguridad pública.

El jueves pasado Javier Corral Jurado en las plataformas de Gobierno del Estado inició la trasmisión de “Chihuahua Seguro”, con la participación de funcionarios estatales y federales ante quienes afirmó que existe colaboración interinstitucional.

Sus colaborares, el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), César Peniche Espejel, y el encargado de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, Emilio García Ruiz, hablaron de la desactivación de antes instaladas por grupos de narcotraficantes y las detenciones realizadas y omitieron cualquier referencia en cuanto al índice de homicidios y de otros delitos que se registran en la entidad.

Al respecto el vicepresidente de la Coordinación Nacional de Abogados de México (Conamex), Héctor González Mocken, dijo que se acerca un proceso electoral y por ello Corral debe evitar incurrir en cualquier Piden despolitizar ‘Chihuahua Seguro’ acto que pueda confundir los espacios de comunicación gubernamentales con una intención de “llevar agua a su molino” o ganar votos.

“Es importante que se despolitice completamente eso y buscar mecanismo sobre todo de información no este sesgada porque si tenemos el temor de que viene el proceso electoral de próximo año y los gobernantes de todas las filas no hablo de una sola, estén tratando de llevar agua para su molino a fin de que la sociedad modifique su respuesta en cuanto a su seguridad, en cuanto información transparente que le permita tomar las medidas necesarias para protegerse si bien es cierto no se ha podido controlar la criminalidad también es cierto no tenemos información que nos permita de alguna manera autoprotegernos no respecto a armas si no tomar precauciones”, expuso.

González Mocken indicó que en el primer programa del gobernador no se observó “una representación ciudadana auténtica” y agregó que es necesario que a esa mesa de trabajo se sumen voces no vinculadas con el Gobierno.

Por su parte José Armando Alonso González, presidente de la Barra y Colegio de Abogados de Ciudad Juárez A.C., pidió que se incorpore a los integrantes de los colegios de profesionistas, así como organizaciones de la sociedad civil.

“Es importante que abran esa coordinación hacia grupos del sector privado para que ellos participen. Yo sí lo consideró muy necesario sobre todo porque la ciudadanía es la que más reciente todo este tipo de inseguridad y ellos (representantes de las organizaciones civiles) pueden retomar el sentir de la sociedad… debe haber grupos de la sociedad civil para efecto de que se tome en cuenta su sentir y sus opiniones porque al fin de cuenta son los que reciente de forma directa la inseguridad que se está”, expuso.

Alonso González también pidió que el programa se enfoque a temas de relevancia con la aportación de soluciones y pidió que no se deje de lado los temas sensibles enfocados a que prevalezca el Estado de Derecho.

Respecto a la colaboración interinstitucional a la que hizo alusión el gobernador, considero que hace falta que esa coordinación se refleje en una verdadera efectividad que permita una reducción en los niveles de inseguridad.

En el programa el mandatario estatal anunció que el programa “Chihuahua Seguro” se realizará cada jueves.