Piden denunciar ‘arrancones’

Ciudad Juárez— Vialidades como el bulevar Juan Pablo II, Heroico Colegio Militar, calle Costa Rica, periférico Camino Real, bulevar Zaragoza y la avenida Insurgentes son usadas como pistas de carreras por personas que participan en los llamados “arrancones”, de acuerdo con información proporcionada por la Coordinación General de Seguridad Vial.

La dependencia hizo un llamado a denunciar estas prácticas, ya que el operativo Rápido y Furioso, el cual se implementa principalmente los fines de semana, atiende principalmente reportes ciudadanos.

En los primeros tres meses de este año han sido asegurados seis vehículos que participaron en carreras clandestinas y cuatro personas fueron detenidas, dijo José Sánchez Martínez, vocero de la corporación.

Manifestó que los participantes regularmente se aglomeran en plazas comerciales para organizar estos eventos que ponen en riesgo no sólo su integridad sino la de terceras personas.

El primer caso fue el 6 de enero, cuando se aseguró un Dodge Neon y un Chevrolet Camaro, los cuales corrían en el cruce de Rafael Pérez Serna y Hermanos Escobar. Las unidades fueron aseguradas y llevadas al corralón, pero no se reportaron detenciones.

El 8 de febrero se atendió un reporte ciudadano en el que señalaban que en el cruce de bulevar Zaragoza y Tecnológico se encontraba un grupo de automovilistas realizando carreras poniendo en riesgo a peatones y conductores que circulan por ese sector.

Al arribar los oficiales de la Coordinación General de Seguridad Vial a un estacionamiento de una plaza comercial ubicada en dicho cruce, abordaron a dos conductores, y al solicitarles su documentación, intentaron darse a la fuga, omitiendo las indicaciones de los agentes.

Al solicitar su licencia para iniciar con el proceso de infracciones, no contaban con licencia de conducir; además, los autos tenían polarizado no autorizado, además de no contar con engomado ecológico, por lo que los vehículos fueron llevados al corralón por acumulación de motivos de infracción, lo que trataron de impedir los conductores, tratando de obstaculizar la labor de los policías viales.

Finalmente los infractores fueron puestos a disposición de un juez cívico por faltas administrativas.

La noche del pasado miércoles, cuatro vehículos y dos personas que jugaban carreras clandestinas en la vía pública, poniendo en peligro a la ciudadanía, también fueron asegurados.

La intervención se llevó a cabo en las avenidas Adolfo López Mateos, Paseo Triunfo de la República, Heroico Colegio Militar, Costa Rica y Juan Pablo II, siendo retenidos los vehículos Chevrolet Camaro 2013, Nissan Sentra 2010, Dodge Cavalier 2008 y Ford Mustang 2008.

De igual manera, Gerardo G. V. de 32 años, y Alexis C. O., de 24, fueron puestos a disposición de un juez cívico por exponer su integridad física y la de terceras personas.

“La corporación mantiene vigilancia permanente en zonas donde esta práctica indebida es recurrente, activando el operativo cuando se ponga en riesgo la vida de la comunidad, por lo que se pide evitarla y en caso de ser testigo, reportar al número de emergencias 911”, mencionó. (Mayra Selene González)