Piden cuidado con niños en vacaciones

Ante la temporada de vacaciones, la Dirección de Protección Civil hizo un llamado a los padres de familia para tomar medidas de seguridad con los niños durante este período.

Lo anterior, con el propósito de evitar accidentes durante las dos semanas que los menores estén en casa, ya que a partir del próximo lunes disfrutarán de vacaciones.

El titular de la dependencia, Efrén Matamoros Barraza, pidió a los padres de familia tomar medidas de seguridad con los niños durante la temporada vacacional de Semana Santa.

Entre las principales recomendaciones, se exhorta a no dejar a los niños solos, pues es necesario que un adulto los supervise, “ya que los pequeños pueden jugar con cosas peligrosas”, manifestó el funcionario.

También pidió colocar en un lugar seguro los químicos y detergentes, y no usar botellas de refresco para guardar líquidos de limpieza debido a que los niños los podrían ingerir.

“Otra recomendación muy importante es no dejarlos solos por ningún momento, si la mamá va a la tienda que se los lleve, y que menores no cuiden a menores porque no entienden lo que son los riesgos”, expuso Matamoros.

Además dijo que es importante no perder de vista a los niños cuando salgan a jugar al patio o a la calle.

Exhortó a los papás o cuidadores a no dejar cubetas con agua debido a que los niños, especialmente si son muy pequeños, podrían caer en ellas y ahogarse sin que nadie se dé cuenta.





Recomiendan extremar cuidados en la cocina

“No dejar al alcance de ellos los cerillos o encendedores que pueden ocasionar accidentes, tener cuidado cuando mamá plancha, hay que desconectar el aparato y ponerlo en una parte donde el menor no pueda manipularlo”, manifestó.

Asimismo, hay que estar pendientes de que los niños no metan tenedores o algún otro objeto a los tomacorrientes, y de ser posible, colocarles cubiertas para proteger a los infantes de la electricidad.

“También deben extremar cuidados en la cocina porque la mamá cocina o calienta agua y es peligro que los niños jueguen ahí, es mejor que los manden a jugar a otra habitación”, comentó. (Araly Castañón / El Diario)





