Piden concesionarios reglas claras en BRT-1

Ciudad Juárez.— Concesionarios de Ciudad Juárez se manifestaron de acuerdo con que Gobierno del Estado vuelva a concursar el servicio de la primera ruta troncal, exigiendo bases más claras y estudios más completos sobre los aforos, cantidad de unidades y lineamientos que permitan a las empresas obtener los financiamientos necesarios para operar la línea.

De acuerdo con el titular de Transporte en el Estado, Ricardo Tuda Vargas, actualmente se está realizando un proceso para dar marcha atrás a los fallos otorgados a las empresas Transporte de Personal JCR, Transporte Troncal Ecosustentable y Colectivos de Juárez Plus, quienes, según el funcionario, han incumplido con sus obligaciones estipuladas en el concurso.

Asimismo, el funcionario ha detallado que se realizará un nuevo proceso para lanzar una convocatoria con “mejores condiciones y bases más claras”, para que los participantes puedan dar cumplimiento a lo estipulado, por lo que se realizará un estudio técnico, tomando como base el aforo actual de la ruta y con ello determinar la nueva licitación a la brevedad posible.

Ante esta situación, Roberto Aguilar, representante de la compañía Colectivos de Juárez Plus, indicó que no existió un incumplimiento por parte de la empresa transportista, sino condiciones muy complicadas para poder acceder a los financiamientos que permitieran la adquisición de unidades nuevas, entre otros elementos.

“Nosotros tenemos los créditos preautorizados, pero si no hay con qué dar un sustento claro de cómo se va a pagar, es en donde todo se complica. El gobierno anterior debió haber resuelto el cómo, pero nunca lo hicieron, ahorita, en estos momentos, no hay fallos bien dados o no, los concursos los ganaron quienes trabajan las rutas, como transportistas sabemos que tenemos el derecho y confiamos en que esta administración tiene el tiempo para hacer las cosas y hacerlas bien, no como los pasados que hicieron un despapaye”, comentó.

La compañía fue la ganadora de las pretroncales Cereso-Presidencia, Revolución-Presidencia y Pavorreal-Presidencia, de acuerdo con Aguilar, el acuerdo contemplaba la adquisición de al menos 18 unidades nuevas con un costo aproximado de 4.5 millones de pesos cada una, lo que el concesionario consideró insuficientes para prestar el servicio.

Por su parte, Matías Prieto Torres, de la Unión de Transportistas del Cambio (Untrac), indicó que ante el anuncio realizado por el director estatal de Transporte, los integrantes de dicha organización contemplarán volver a participar en el proceso, indicando que pedirán a la autoridad un proceso transparente.

Ante los cuestionamientos de si el Estado podría tomar el control administrativo de la BRT-1, Tuda Vargas destacó que por el momento, el proceso más probable es la realización de la nueva licitación, en donde las empresas a las que se les cancelará su fallo, tendrán oportunidad de volver a participar, aún y con el antecedente de incumplimiento.