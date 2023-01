Piden con urgencia donadores de sangre para el menor Oscar Lujan

Ciudad Juárez.- Piden con urgencia donadores de sangre para el pequeño Oscar Lujan Acosta, quien se encuentra internado en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 66 en la cama escolar 306.

El menor de 9 años fue diagnosticado con Leucemia y para poder iniciar sus quimioterapias requiere de por lo menos 50 donadores de sangre, de preferencia tipo B+, O+ y Ab+.

Entre los requisitos esta: presentar identificación oficial, tener una edad entre los 18 a 65 años, acudir en ayuno, tener buen estado de salud, no haber tomado medicamento en los últimos cinco días, peso mínimo de 54 kilos y medir más de 1.50 metros, no exceder IMC mas de 40, haber dormido 6 horas mínimo, no ingerir bebidas alcohólicas en los últimos tres días y no haber sido vacunado en el último mes.

Las personas interesadas deberán presentarse a las 6:00 de la mañana en el IMSS 66, para ello deberán llenar una hoja que la madre del pequeño estará entregando por lo que es necesario comunicarse con ella directamente al número telefónico 636 1025344.