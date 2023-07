Piden ayuda para recuperar lo robado en casa de Juan Gabriel

Ciudad Juárez.- Silvia Urquidi, amiga del cantante juarense Juan Gabriel, pidió el apoyo de la ciudadanía para que se regresen los artículos que fueron robados el 25 de mayo, los cuales no se pudieron recuperar incluso tras la aprehensión del presunto responsable, quien fue identificado como Jesús Manuel R. M., de 33 años de edad.

Urquidi dijo que fueron documentos, ropa, discos de acetato, casetes y un trofeo llamado Gaviota de Plata, que ganó el compositor en una de sus presentaciones en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, en Chile, galardón que ganan los artistas que ahí se presentan sólo a petición del público que asiste al evento.

“Son cosas que no tienen un valor económico, sino más que nada sentimental”, dijo la amiga de ‘El Divo de Juárez’.

Agregó que la Fiscalía presentó alguna evidencia como una vihuela, chamarras y fotografías de Juan Gabriel durante la audiencia celebrada el miércoles, que fueron hurtadas el 26 de mayo, aunque lo robado el 25 sigue desaparecido.

Durante la audiencia, a la que asistió Urquidi con su equipo de abogados, además del imputado y su abogada defensora de oficio, le tocó un “juez muy humano”, que instó al presunto ladrón a devolver lo robado, según contó la mujer.

Dijo que también ella intentó hacer que el hombre le dijera a quién vendió aquellas pertenencias, y que aunque parecía que él estaba por decirle, su defensora le pidió no hablar.

“Cuando yo iba a llegar con el muchacho, con mis abogados y su abogada de oficio, que era de fama de que era muy brava, yo volteé y le dije que no me interesa que esté en la cárcel, que no puedo poner un monto que me podrían pagar por lo robado, pero que si me ayudaba a saber dónde quedaron las cosas… él volteó e hizo unas señas, pero nos calló su abogada y ya no lo logré”, contó.

Además, añadió, vio cómo luego de la audiencia, tras entregarle las evidencias, algunos agentes del Ministerio Público le solicitaron permiso para tomarse fotos con las pertenencias de Juan Gabriel, entre la curiosidad por tratarse de un caso tan particular.

Por lo perdido, “yo se los ruego de todo corazón, que ojalá por ese amor que le tuvieron a él, me regresaran a esta casa todo lo que se robaron (...) ¿De qué les puede servir?”, pidió Urquidi.

Por último, aseguró que todo está bajo su responsabilidad en esa casa, y luego de actuar “de muy buena fe al principio” y notar sus errores por ello, “espero ya no volver a cometer los mismos errores”.

