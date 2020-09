Piden ayuda para niño con rickettsiosis

Cortesía / Luis Ángel Rico Gutiérrez

A sus 10 años de edad, Luis Ángel Rico Gutiérrez debería estar jugando con otros niños, sin embargo, hoy lucha entre vida y muerte en un nosocomio tras haber sido mordido por una garrapata: sufre rickettsiosis.

Su madre, Irasema Rico Gutiérrez, de 43 años, informó que está “muy grave” en la cama 4171 del IMSS 35 y requiere cinco plaquetas, que el inmueble no tiene por falta de donadores y que ella no puede costear.

“Ahorita está muy grave, desgraciadamente necesito esas plaquetas y no tengo nada…”, dijo desesperada la madre de familia, quien pidió el auxilio de la ciudadanía, ofreciendo su número móvil: (656) 581-1323.

“Yo le vi la garrapatita en el dedo del pie, lo llevé al seguro 66 con mucha fiebre, dolor de huesitos, de espalda, le dolía todo, y me mandaron al 6, le dieron unas pastillas y me dijeron que con eso se le iba a quitar y nunca se le quitó. El niño se me puso muy grave y le dio convulsión y me mandaron a la clínica 35, y ya me dijeron que tenía rickettsiosis, y ahorita está muy grave mi hijo”, mencionó con pesar Rico Gutiérrez.

El precio de las plaquetas, indicó, oscila hasta los 4 mil pesos, que no puede costear, puesto que su salario no le es suficiente, ya que también tiene tres hijas, de 12, 18 y 19 años.

“Dicen que salió mucha garrapata en el parque (de la colonia El Campanario, en el sur de la ciudad), pero se han extendido porque mi hijo estaba afuera de la casa, no andaba en el parque, y hay ahí un descontrol de perros que no sabemos ni de quién son”, destacó la mujer, auxiliada también por su hermana.

Hace unos días, señaló –y constató este medio–, otra niña del sector falleció a causa de la rickettsiosis, padecimiento que, según datos de Salud estatal, registró –al 15 de septiembre– 10 casos; seis murieron.

Indicó que fue al banco de donadores pero le comentaron que no hay plaquetas, y quienes quieren ir a donar, ante la contingencia, deben sacar cita para evitar algún caso de Covid-19 en los hospitales, lo cual le ha dificultado al nosocomio ofrecer lo necesario para dar tratamiento a su pequeño, tipo de sangre B+.

Ante lo expuesto, brindó también el número de la tía del niño, Marisa Hernández Gutiérrez, de 49 años: (656) 132-8108, y pidió a quien pueda auxiliar a Luis Ángel, que por favor, lo haga a la brevedad posible.

