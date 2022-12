Piden ayuda para localizar a familiares de Roberto Barraza Rueda

Ciudad Juárez.- A través de las redes sociales se solicitó el apoyo de la ciudadanía para localizar a familiares de Roberto Barraza Rueda, adulto mayor que caminaba sin rumbo por el área de Sanders.

“Mi esposo recogió a este señor por el soriana Sanders, para darle un ride ya que está frío y quiso hacer una buena obra, la cuestión es de que el señor ya no se acuerda donde vive, solo le dijo que por la calle 21 de marzo, dice que vive con sus sobrinos , si alguien lo reconoce favor de ayudarnos y mandarme mensaje, su nombre es Roberto Barraza Rueda, no trae cartera ni ninguna identificación, solo se dirigía hacia el soriana y estando ahí le dijo a mi esposo que ese soriana no era y ya no supo a donde se dirigía”, expresó la usuaria.