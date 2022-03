Piden ayuda para localizar a adolescente de 12 años

Ciudad Juárez.— Familiares y amigos de una adolescente de 12 años solicitan ayuda en redes sociales para localizarla, ya que salió de su casa y no saben nada de ella.

Se trata de Solanch Guadalupe Martínez Martínez de 12 años quien, de acuerdo con la denuncia pública, discutió con su madre y se salió de su casa la tarde de este domingo en la colonia Lomas Del Valle.

“Buenas noches, amigos, necesitamos localizar a mi sobrina, se llama Solanch Guadalupe Martinez Martinez, tiene 12 años, hoy por la tarde tuvo una discusión con su mamá y al parecer salió de la casa como a las 6 p.m., ya son casi 3 horas y no hemos sabido de ella, ya la buscamos por los alrededores y con algunas amigas suyas pero no hay señales de ella, nunca había echo algo así, es una niña tiene solo 12 años y no tiene a donde ir ni siquiera tenía celular para comunicarse, me ayudarían bastante compartiendo, estaba vestida con una blusa negra con un mono de Mickey Mouse y un pantalón negro rasgado, nos ubicamos por lomas Del Valle si alguien la ah visto pueden comunicarse conmigo y su mamá”.

Si cuenta con cualquier información sobre el paradero de Solanch puede llamar al número 656-751-0957.