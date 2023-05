Piden ayuda para encontrar a venezolano desaparecido

La última vez que el venezolano Dalinson Daniel Sierra Rivera se comunicó con su papá fue el 10 de enero, acababa de llegar en el tren de carga y le dijo que ya iba a cruzar la frontera, narró Ernesto Carrasco, quien pidió el apoyo de la comunidad fronteriza y en situación de movilidad para encontrar a su hijo.

Vía telefónica desde Estados Unidos, el sudamericano explicó ayer que Dalinson Daniel ya trabajaba en una empresa de refrescos en Ciudad Juárez, pero le dijo que cruzó la frontera y fue devuelto a México, por lo que tuvo que volver a tomar el tren para intentar ingresar a Estados Unidos una vez más.

El migrante de 20 años de edad vivió un año en Perú, pero decidió seguir a su papá a Estados Unidos, antes de que el gobierno de Joe Biden implementara el Título 42 para los venezolanos.

“Cuando clausuraron la entrada a los venezolanos le dije que ya no podía entrar que se devolviera, él ya estaba en Guatemala y le mandé dinero para que se devolviera, pero me mintió y luego me habló que ya estaba trabajando en México”, informó su papá, quien no comparte el apellido con su hijo.

Dijo que la última vez que supo de él estaba en Ciudad Juárez, por lo que ayer decidió pedir la ayuda de los lectores de El Diario para dar con su paradero.

“Un día me dijo: papá me voy en ‘La Bestia’–el tren de carga que cruza México–, yo le dije que no, que estaba muy peligroso, pero él no me hizo caso, dijo que ya había viajado en el tren. Después me dijo que se había equivocado, que estaba muy lejos. Y el 10 de enero me dijo que ya se había bajado del tren, que ya iba a cruzar y que iba a apagar su teléfono, que iba a durar días sin comunicación”, relató.

Dijo que esa fue la última vez que hablaron, ya que pasaron los días y nunca más se comunicó.