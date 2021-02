Piden ayuda para comedor infantil

Cortesía

Ciudad Juárez— Directivos del comedor infantil El Refugio solicitan a la comunidad les apoyen con pintura y artículos de limpieza para reparar y asear los espacios dañados por el incendio que se registró el martes pasado.

El fuego que se originó cerca de la chimenea afectó la pared, una parte del techo y la puerta aledaña, además consumió ropa y calzado de los niños que reciben atención en el lugar, dio a conocer Maribel Chávez, directora del sitio.

Explicó que durante los días posteriores al siniestro han lavado con agua y jabón paredes, techos, muebles, la ropa que se rescató y todo lo que hay en el comedor, pues aunque las llamas no dañaron mucho el inmueble, sí se impregnó de humo y hollín.

“En el edificio no fueron muchos los daños, pero tenemos que limpiar muy bien y después pintar todo para que quede en buenas condiciones, pero no tenemos dinero para comprar lo necesario, pues el que teníamos ya se nos acabó y no podemos usar lo que está destinado para las comidas de los niños”, dijo.

Maribel explicó que El Refugio atiende en promedio a 45 menores cada día, quienes viven en las colonias Carlos Chavira, Tierra Nueva, San Francisco, Portal del Roble y Olivia Espinoza, pero en las últimas semanas estaba llegando más gente para recibir alimento, el cual podían servirles gracias a las aportaciones que les hace la comunidad.

El lugar se encuentra situado en la calle Atrás Quedó la Huella 1903, en a colonia Carlos Chavira, y para información sobre cómo brindar ayuda, puede comunicarse al teléfono (656) 384-8472. (Luis Carlos Cano)

lcano@redaccion.diario.com.mx