Piden ayuda para bebé hospitalizado

Ciudad Juárez— Con el fin de que uno de sus gemelos recién nacidos siga recibiendo el tratamiento médico adecuado, Janeth Gabriela Guerrero solicita 20 donadores de sangre, que es la cantidad de pintas que debe en el hospital donde atienden a su bebé.

Los gemelos Elías y Emiliano nacieron el pasado 27 de mayo en el Hospital General de Zona número 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pero el primero no logró superar la infección que contrajeron ahí mismo y falleció el pasado miércoles.

Dijo que ante este hecho, la familia está pensando trasladar a Emiliano a un hospital privado donde no corra riesgos y lo atiendan mejor.

Indicó que el pequeño sigue requiriendo sangre para los tratamientos y con frecuencia le suministran plaquetas y plasma para mantenerlo con vida, por eso pide la colaboración de la comunidad.

“Les que me ayuden con donaciones de sangre para cubrir la que debo en el hospital y la que necesita mi niño, él depende de eso para el tratamiento que lo mantiene con vida”, suplicó.

Comentó que los donadores pueden ir hoy viernes o cualquier día de la próxima semana al banco de sangre del hospital del IMSS antes mencionado, 10 minutos antes de las 7:00 de la mañana y decir que es para el gemelo uno.

Los requisitos para los donadores de sangre son llevar una identificación oficial con fotografía y vigente, tener entre 18 y 65 años y pesar más de 50 kilogramos.

Acudir en ayuno mínimo de cuatro horas, pero no consumir alimentos con grasa 24 horas antes de la donación. Durante las cuatro horas de ayuno sólo pueden ingerir jugos, frutas (excepto plátano, mamey y aguacate), té, café solo, y deben mantenerse hidratados.

Asimismo, no haber estado enfermo de gripe, tos, diarrea o infección dental en los últimos 14 días, no haber tomado medicamentos en los cinco días previos, no estar en tratamiento de endodoncia, acupuntura o haberse realizado tatuajes o perforaciones en el último año.

También se pide no haber sido operado en los últimos seis meses, no haberse vacunado en los últimos 30 días y no haber ingerido bebidas alcohólicas en las 72 horas previas a la donación.

Comentó que para información le pueden llamar al número telefónico (656) 674-5259.

