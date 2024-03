‘Piden ayuda oficial hasta que sus vidas corren peligro’

Ante situaciones de violencia en la comunidad, la familia o la pareja, así como en el trabajo o en la escuela, las mujeres que son victimizadas no denuncian generalmente porque tienen normalizado este tipo de trato, o denuncian hasta que su vida corre peligro tras ser agredidas físicamente o hasta con armas.

Esta información forma parte de lo presentado por el Instituto Municipal de las Mujeres dentro de su semana de actividades por el Día Internacional de la Mujer, en una mesa en la que se denunció un bajo porcentaje de denuncia en el estado de Chihuahua.

Por ejemplo, de las mujeres que sufren violencia dentro de su comunidad sólo un seis por ciento en la entidad denuncian, pero lo hacen hasta que las agresiones físicas que les perpetran ponen en riesgo su integridad por tratarse de armas. La proporción estatal de denunciantes hasta que ocurre algún nivel de riesgo alto es de 27.1 por ciento, mientras que a nivel nacional es de 28.1 por ciento.

En cuanto a los actos de violencia en las escuelas, que mayormente es de tipo sexual perpetrado por un compañero, se denuncia en un 7.9 por ciento de los casos a nivel nacional, y a nivel estatal en un 5.5 por ciento. De ese universo de denunciantes, una de cada tres lo hizo cuando se llegó a los pellizcos, jalones de pelo, empujones o jaloneos, pero también una de cada dos mujeres que no denunciaron en Chihuahua lo omitieron por considerar que era algo sin importancia.

Sobre violencia laboral, se precisó que es discriminación el acto violento más sufrido en ese entorno. En la entidad, cuatro de cada 10 casos que no se denunciaron fue porque la víctima pensó que era algo normal lo que estaba ocurriendo. De las que sí denunciaron, el 13.3 por ciento lo hizo porque se sentían humilladas sólo por el hecho de ser mujeres.

En esta categoría, sólo el 2.4 por ciento de las mujeres chihuahuenses que sufren violencia en el lugar de trabajo lo han denunciado, por debajo del 6.5 nacional.

Sobre la violencia familiar, se precisó que de los casos ocurridos, sólo el 6.5 por ciento denuncian en el estado (en el país fue el 7.1). Las que lo hicieron fue porque hubo amenazas para hacer daño (en el 28.6 por ciento del total de quienes acudieron a autoridades), pero de las que no hicieron nada, un 40 por ciento consideró que no tenía importancia.

En la pareja son una de cada dos mujeres las que no denuncian porque no reconocían la violencia de la que estaban siendo víctimas (a nivel estatal. La cifra nacional es del 30 por ciento), pero de las que solicitaron el apoyo de las autoridades para resolver su caso, el 29.1 por ciento de las encuestadas en Chihuahua lo hizo cuando hubo patadas o golpes con el puño.

“En todos los ámbitos de violencia, cuando más se denuncia es cuando hay algún riesgo en la integridad física”, destacó la investigadora del IMM Ivonne Pérez. Añadió que “seguimos viendo esta parte de la normalización de la violencia, no importa en qué ámbito de la vida. Creemos que si no es algo que ya nos agrede físicamente es algo sin importancia y no alcanzamos a percibir los tipos de violencia en nuestra vida”.

En caso de que una mujer sospeche que está siendo víctima de violencia psicológica, económica, patrimonial, sexual o física, instancias como el Instituto Municipal de las Mujeres (disponibles en redes sociales) pueden dar acompañamiento para el seguimiento de los casos, así como el Centro de Justicia para Mujeres (Edificio “Maricela Escobedo Ortíz”, calzada Sanders #310, colonia Santa Rosa, teléfono (656) 688–5102, (656) 629–3300, extensión 58100, 58128 y 58114) o el mismo 911 para casos de emergencia.

dvilla@redaccion.diario.com.mx