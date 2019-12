Piden ayuda en redes para sepultar a Danya Viviana

Ciudad Juárez— Amigos de una de las cuatro mujeres que fueron asesinadas a balazos en el interior de un bar, identificada como Danya Viviana Rosendo Jáquez, solicitan ayuda a través de las redes sociales para darle sepultura.

Con el hastagg #TodossomosDanya, lamentaron la muerte de quien calificaron como una mujer trabajadora, y pidieron apoyo para que sus restos puedan descansar en un lugar cercano, dentro de la ciudad.

“Amigos y amigas conocidos de Danya estamos haciendo una colecta para poder tener a nuestra amiga del alma en un panteón digno para ella, para estar más cerca y podamos ir a visitarla. Les pido de corazón a la gente que quiera apoyar en este momento me mande un msj, todo lo recaudado se mostrará para que sepan que todo es para esta causa. Muchísimas gracias y así como todos hemos estado llorando y preguntando, por favor apóyenos #todossomosDanya”, se lee en un mensaje etiquetado en su perfil de Facebook.

“Hermana yo sé que ya no está conmigo pero dame fortaleza para poder seguir a delante con todo esto por favor, dame la sabiduría y la fortaleza que tú tenías para poder sobrellevar este dolor y estar fuerte para nuestra madre, mi hermosa”, menciona otra usuaria de esa red social.

Fue la tarde de ayer cuando la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género (FEM) identificó de manera oficial los nombres de las cuatro mujeres victimadas la madrugada del martes.

Se trata de Danya Vivivana Rosendo Jaquez de 27 años de edad, Sarahy Cardona Gómez de 23, Karla Yareli Irigoyen Cardona 21 y Sairi Anel Rodríguez Castruita de 34; la dependencia indicó que los cuerpos ya fueron entregados a sus familiares.

“Pude dormir y soñar que estabas a mi lado de nuevo tomándome en cuenta para todo... platicando tanto y riendo y no es verdad esta pesadilla es real, creo que nunca he dicho esto en mi vida pero creo que no puedo. Sólo agradezco a Dios que me volvió a permitir estar unida a ti como antes y como siempre. Por favor ven y regáñame, hazme reír, bailemos como locas”, menciona otra publicación.

El hecho violento ocurrió el bar denominado El Manantial ubicado en la avenida Ejército Nacional a unos 300 metros del bulevar Francisco Villarreal.

De acuerdo a los datos que hasta la tarde de ayer había dado a conocer la FEM, uno de los dos sujetos armados que ingresaron al lugar utilizó una máscara, según se pudo observar en las cámaras de seguridad.

Además de las cuatro víctimas mortales, una persona del sexo masculino resultó lesionada.