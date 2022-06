Piden autorización para hacer mapeo de cámaras

Ciudad Juárez.— La Mesa de Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez pidió a las autoridades municipales y estatales que le permitan hacer un mapeo para saber dónde se encuentran las cámaras de seguridad en la ciudad, debido a que la masacre ocurrida en el restaurante Denny’s de la avenida Tecnológico evidenció que, pese a ser una de las principales vialidades de la ciudad, no contaba con videovigilancia.

“Si en la avenida principal, donde se acaban de hacer obras de infraestructura importantes como lo es esta intervención del transporte público (ruta troncal), no tenemos cámaras enfrente del Poder Judicial, pues entonces en la ciudad no tenemos; hay que ser muy sinceros, si en los lugares donde más debe de haber no hay, difícilmente vamos a encontrar una seguridad suficiente”, expresó Guillermo Asiain, coordinador de esta organización.

El multihomicidio que dejó cuatro víctimas ocurrió el jueves 16 de junio en el establecimiento ubicado en esa avenida y calle De la Labranza, pero a pesar de que se ubica en el estacionamiento de un centro comercial, en los alrededores no había ninguna cámara, según informó un día después el secretario de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz Morales.

El 6 de mayo ya se había registrado un multihomicidio con seis víctimas en esa misma avenida, en el cruce con Simona Barba, y el fiscal de la Zona Norte, Jesús Manuel Carrasco Chacón, dijo que la investigación se realizó de manera lenta debido a que no había cámaras de vigilancia y tuvieron que catearse los negocios de los alrededores para rescatar algunos videos.

“No aprendimos, porque no había y no hay”, señaló Asiain al hacer referencia a los dos casos.

Destacó que es necesario acelerar la implementación de la Plataforma Centinela anunciada por la gobernadora del Estado, María Eugenia Campos, en la que se menciona que se contará con dos mil cámaras.

“Si bien todavía no empezaba esta inversión en tecnología, tenemos que ser más hábiles para reaccionar. Durante el mes pasado tuvimos un multihomicidio en el Poder Judicial y no había cámaras, y ahora sucede a 300 metros y sigue sin haber cámaras”, insistió.

Sin embargo, dijo que aún no han recibido una respuesta favorable sobre el mapeo, ya que se trata de información sensible que no puede hacerse pública por motivos de estrategia, pero que es necesario que la sociedad civil pueda conocerla.

“No podemos esperar más, la ciudadanía no puede esperar más, no podemos tener un policía en cada esquina, sería imposible, el secretario dijo que tenemos 2 mil 500 policías, la ONU dice que necesitamos cinco mil, pero lo que sí podemos tener es miles de ojos”, añadió Isabel Sánchez Quirarte, integrante de esa organización.