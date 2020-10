Piden atender VIH en zonas rurales

Ciudad Juárez— La Secretaría de Salud debe incrementar el trabajo relacionado a la prevención y tratamiento de las personas que viven con el VIH en los municipios rurales del estado, ya que este problema sigue en esas comunidades y las asociaciones civiles que antes acudían a ellas para ayudar a la gente, ahora no lo pueden hacer por falta de recursos económicos, dijo la directora del Programa Compañeros, María Elena Ramos Rodríguez, durante el Encuentro Estatal por la Vida, edición 2020

Aunque la mayoría de las estrategias de trabajo se dan en Ciudad Juárez, en Chihuahua y en la zona Delicias-Camargo, y es donde más casos hay, también hay casos en los otros 63 municipios de la entidad, y situaciones graves como el contagio de hombre y mujer en la misma familia, afirmó Ramos Rodríguez, al hacer una evaluación del Encuentro Estatal de Personas con VIH, evento que terminó el fin de semana.

“Las organizaciones que trabajamos en esto antes íbamos a los municipios más pequeños para orientar y ayudar a la gente que vive con el VIH, pero ahora no tenemos los recursos para hacerlo y esto ocurre desde que el Presidente Andrés Manuel López Obrador decretó que las organizaciones civiles ya no recibieran apoyo económico”, explicó.

Ramos Rodríguez dijo que desafortunadamente ni la Secretaría de Salud lo hace y no se lleva la ayuda a otros municipios, pues en ello intervienen varios factores, además de que en la zona urbana el personal de esa dependencia no van a los picaderos a entregar jeringas nuevas, como alternativa para que los usuarios de drogas no las intercambien y se contagien de alguna enfermedad como el VIH Sida y la Hepatitis C.

La situación financiera de las organizaciones de la sociedad civil es difícil desde que el presidente López Obrador anunció en febrero del 2019 la cancelación de apoyos económicos; se dijo que el Gobierno federal se iba a hacer cargo de lo que hacíamos, pero no lo han hecho, o lo han hecho sólo en parte, indicó.

La directora de Compañeros dijo que el programa del Encuentro Estatal por la Vida, edición 2020 estuvo enfocado a un objetivo, fortalecer a las personas con VIH para que cuiden su salud y que estén bien informados y sean activos en el cuidado de la salud, además de que se discutieron temas que tienen que ver con la incidencia política y la participación comunitaria.

Dijo que por la pandemia del Covid-19 no lo hicieron presencial y fue de manera virtual, y aunque esperaban una participación importante de gente de todo el estado, no se tuvo porque no hubo respuesta de quienes viven en los municipios rurales.

Obviamente, indicó, las personas de los municipios más activos son Delicias, Camargo, Chihuahua y Juárez y es en estos donde se establecen estrategias y dan servicio de acompañamiento a quienes viven con VIH.