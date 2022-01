Piden atender cruces peatonales en la troncal

Ciudad Juárez.— La falta de semáforos y señalamientos peatonales en las obras de la segunda ruta troncal BRT-II pone en peligro a los transeúntes que tienen que aventurarse a cruzar diariamente avenidas, como la Tecnológico y Manuel Gómez Morín, denunciaron integrantes del Colectivo Desiertos Andantes.

Por ello, a través de una carta, solicitaron al Ayuntamiento que se dé atención a los cruces y flujos peatonales.

“Entendemos que el sistema no está en funcionamiento, las obras no se han terminado, pero las personas seguimos moviéndonos y en algunas de las intersecciones es muy complicado cruzar de un extremo de la acera a otro porque no se han habilitado señalamientos”, expuso Gabriel García Moreno, integrante del grupo.

Dijo que en algunos de estos puntos se están empezando a instalar los semáforos, pero no están encendidos y se han visto situaciones de riesgo.

El problema se descubrió en en Paseo Triunfo de la República, Tecnológico, Manuel Gómez Morín y De las Torres.

El Colectivo detectó 49 intersecciones de la BRT-II sobre la avenida Tecnológico, de las cuales sólo en cuatro funcionan los pasos peatonales al 50 por ciento y en el resto no.

Algunos de los sitios son Tecnológico y, aeropuerto, gasera, bulevar Zaragoza, Sonora, Centeno, Parque Central, Pradera Dorada, Aguirre Laredo, Pedro Rosales, Poder Judicial, Tec de Juárez, Del Charro, Lago de Pátzcuaro, Monumental, Lucerna y Américas.

García dijo que no se debe de esperar hasta que estén terminadas las obras para tomar acciones, ya que en esos sitios está aumentando la movilidad.

“No creo que haya que esperarse a que suceda algo, si sabemos que son vialidades de tráfico considerables de patones, no solo vehicular”, mencionó.

La Coordinación de Seguridad Vial dio a conocer, a través de su vocera, Arlin Vargas, que vigilarán estos puntos con patrullaje y donde se requiere la intervención de un agente apoyará a los ciudadanos a cruzar las calles.

“En la medida que sea necesario, que se vean peatones se estará brindando el apoyo”, anotó la portavoz.

“Solicitamos conocer las medidas que serán implementadas por la administración municipal para salvaguardar la integridad física de los peatones que requieren cruzar de manera cotidiana las avenidas Paseo Triunfo de la República, Tecnológico, Manuel Gómez Morín y De las Torres, debido a la inhabilitación de semáforos y cruces peatonales generados a consecuencia de las obras en proceso de las nuevas rutas del sistema integrado de transporte”, dice la misiva.